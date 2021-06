Orange, Lacroix, STMicroelectronics lancent une offre pour favoriser les usages de l'IoT industriel

Orange, Sierra Wireless, Lacroix et STMicroelectronics lancent IoT Continuum. Ces entreprises ont annoncé lundi 28 juin 2021 vouloir favoriser les déploiements de l'IoT en réunissant leurs forces. IoT Continuum regroupe l'ensemble des besoins nécessaires aux déploiements de solutions IoT : connectivité, matériel, logiciel, conception et fabrication.



Accélérer et faciliter l'industrialisation

L'idée est de faciliter l'industrialisation de projets IoT sur des réseaux LTE et 5G. Pour y parvenir, les partenaires expliquent avoir mis en place un processus en trois étapes pour accompagner les clients : lancer, convaincre, déployer et passer à l'échelle. Pour les aider, ils peuvent fournir "un ensemble de composants et de solutions validés sur le réseau Orange" ainsi que "les outils industriels nécessaires au déploiement de services IoT à grande échelle sur les réseaux cellulaires". De même, leur expertise sera proposée pour faciliter le déploiement des solutions IoT.



En regroupant l'ensemble des acteurs nécessaires à la mise en place d'un tel projet, IoT Continuum souhaite simplifier le développement des projets et faire baisser leurs délais et coûts de mise en œuvre. Allant dans ce sens, des blocs pré-intégrés seront notamment proposés. Ils comprennent "du matériel et des logiciels (STMicroelectronics, Sierra Wireless), des solutions de connectivité et des services IoT (Orange), des services de conception électronique et de fabrication industrielle (Lacroix)".



"En combinant nos expertises et connaissances IoT, nous créons une offre commune unique qui répond à la demande du marché en permettant à nos clients de déployer des projets IoT sur les réseaux cellulaires à grande échelle, tout en favorisant la transformation digitale des entreprises internationales, quelle que soit leur verticale", se félicite Philippe Lucas, EVP Orange Innovation Devices and Partnerships, dans un communiqué. IoT Continuum espère favoriser le déploiement de solutions IoT en Europe mais également au-delà.