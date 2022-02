Orange lance une offre dédiée à la cybersécurité des TPE et PME

Orange lance le 9 février "Cyber Protection", un antivirus "nouvelle génération" dédié à la protection des PME et des TPE contre les cyberattaques.



Les PME-TPE au coeur des cyberattaques

Ces entités seraient la cible de 77% des attaques informatiques, d'après l'opérateur télécoms qui dispose déjà d'un portefeuille de solutions dans la sécurité informatique. Les conséquences sont souvent dramatiques pour ces petites structures : "60% des PME subissant une cyberattaque déposent le bilan sous six mois", indique Hugues Foulon, CEO d’Orange Cyberdefense et directeur exécutif stratégie et sécurité d’Orange.



Cette nouvelle offre répond ainsi à "un besoin croissant de sécurisation des données souvent vitales pour l’activité de ces petites structures n’ayant pas toujours le temps et les moyens pour s’y consacrer", explique le groupe français dans son communiqué.



La protection des équipements de l'entreprise est assurée par l'installation d'un "agent logiciel" sur l'ordinateur et d'une "surveillance humaine" par les experts en cybersécurité d'Orange Cyberdefense, la filiale d'Orange dédiée à la sécurité informatique. Les mises à jour de la solution de protection sont pilotées à distance par les équipes.



Traquer les menaces

En pratique, dès qu’une nouvelle menace est identifiée chez un client, les experts identifient "la signature de l’attaque" et la traque sur tous les ordinateurs bénéficiant de Cyber Protection. Les experts peuvent également rechercher des traces de compromission passées jusqu’à 3 mois. Le client peut ainsi être alerté en amont de la présence "d’une menace furtive en sommeil" afin d’anticiper les attaques.



Le service peut être souscrit par tout client professionnel détenant une offre internet haut débit Orange Pro. L'offre est commercialisée au prix de 10 euros hors taxe par mois et par ordinateur avec un engagement annuel. Cyber Protection s'inscrit dans la continuité de l'offre Orange Cyber Filtre. Lancée en avril dernier, elle est destinée à protéger les données professionnelles des terminaux mobiles lors de la navigation sur Internet sur le réseau mobile Orange.



Un dispositif d'alerte dédié

Le gouvernement s'est également emparé de cette problématique. En juillet dernier, il a présenté un nouveau dispositif d'alerte en cas de cyberattaque à destination des "plus petites entreprises". L'objectif est de mieux faire circuler l'information entre les différents acteurs : les instances représentatives, dirigeantes et le réseau de TPE-PME.