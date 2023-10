Orange reste l’opérateur le plus performant en 2023 selon l’Arcep

Quel opérateur français offre la meilleure connexion en 2023 ? Le 26 octobre, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a rendu publics les résultats de son enquête annuelle évaluant la qualité des services mobiles des quatre opérateurs français. Sans surprise, Orange, l’opérateur historique, se révèle plus performant dans quasiment toutes les situations, et ce pour la 13e fois.

Eviter une course au débit chez les opérateurs

Basée sur plus d'un million de mesures effectuées de mi-mai à mi-août 2023, l'enquête de l’autorité administrative indépendante s’est concentrée cette année sur les débits descendants (qui permettent la réception de données), pour coller davantage aux usages courants des consommateurs.



Trois seuils ont été retenus : de 3 Mbit/s (mégabits par seconde) pour la navigation web classique à 30 Mbit/s pour des tâches professionnelles exigeantes. Ces nouvelles données ont remplacé celles du meilleur débit selon les zones avec l'intention de "ne pas créer d’incitation à une course au débit maximum chez les opérateurs", explique l'Arcep.

Orange en tête sur tous les types de zones

Sur les trois types de débit, Orange est en tête, et ce, que ce soit en zones rurales, intermédiaires ou denses. Sur ce dernier segment, l’opérateur permet d'afficher les pages web en moins de 10 secondes dans 97% des cas. Il est suivi de près par Bouygues Telecom (96%). En revanche, en zone rurale, c’est Free qui se place juste derrière, mais il perd sa place au profit de SFR lorsqu’il s’agit de très haut débit.



Le régulateur s’est ensuite penché sur des cas d’usage concrets. L'Arcep annonce une progression générale de la qualité des appels cette année par rapport à la précédente. En zones denses, Orange et Bouygues Telecom sont très proches avec 96 et 95% d’appels maintenus pendant deux minutes sans perturbations audibles.

Free a progressé

En zones intermédiaires, Bouygues Telecom (92%), SFR et Free Mobile (91%) sont désormais au coude à coude, derrière Orange (95%) ; Free ayant progressé de six points dans ce type de zones. En zones rurales, les résultats sont évidemment moins bons : 85% pour Orange, 78% pour SFR et Free Mobile, et 76% pour Bouygues Telecom.



En ce qui concerne le visionnage de vidéos en streaming, les quatre opérateurs affichent un taux identique : 97% des vidéos présentent une "qualité parfaite" en zones denses. En zones rurales, c’est encore Orange qui domine avec un taux de 89%, devant SFR (85%), Free Mobile (84%) et Bouygues Telecom (82%).

Une meilleure connexion dans le métro que dans les TGV

L'étude s’intéresse ensuite aux axes de transport, révélant des performances élevées sur les routes avec près de 92% des pages web affichées en moins de 10 secondes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la navigation est également très fluide dans les métros (96% d’appels de bonne qualité) et dans les RER et Transiliens (85%), contre seulement 70% en moyenne dans les TGV.



Sur ces axes ferrés de longue distance, c'est une fois de plus Orange qui enregistre la meilleure performance avec 79% de pages web affichées en moins de 10 secondes. Free Mobile se place en deuxième position (73%), devant SFR (65%) et Bouygues Telecom (64%). Orange présente également la meilleure performance pour les appels dans les TGV avec 78% des communications maintenues contre 68% pour Bouygues Telecom et 65% pour SFR et Free Mobile.

Un outil pour comparer les opérateurs selon sa localisation

Malgré les bons résultats d’Orange, l’Arcep rappelle que son enquête n’a pas vocation à pousser un potentiel client vers cet opérateur en particulier. Elle encourage les consommateurs à utiliser l'outil "Mon réseau mobile" pour comparer les performances des opérateurs selon leurs besoins spécifiques et les endroits qu’ils fréquentent.