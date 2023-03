Orange va pouvoir finaliser l'acquisition de Voo en Belgique

Orange se renforce en Belgique avec l'acquisition de Voo, qui vient d'être autorisée par la Commission européenne. Celle-ci est réalisée par Orange Belgium, qui rachète 75% du capital moins une action. La transaction devrait aboutir fin juin. Annoncée fin 2021, elle valorisait Voo 1,8 milliard d'euros.

Voo est un câblo-opérateur belge qui était détenu par Nethys. La Belgique était le seul pays européen où Orange n'était pas propriétaire de son réseau fixe.

Une "étape majeure" pour la convergence

La Commission estime que les engagements d'Orange "répondent pleinement aux problèmes de concurrence" qu'elle avait identifiés. L'opérateur s'est engagé à ouvrir son futur réseau fixe à son concurrent Telenet, filiale de Liberty Global qui aurait elle aussi bien voulu mettre la main sur Voo. La Belgique compte trois grands opérateurs télécoms proposant des offres convergentes fixe-mobile : l'opérateur historique Proximus, Telenet et Orange.

"Après plus de 25 ans de présence d'Orange en Belgique, l'acquisition de Voo est une étape majeure et va nous permettre d'exploiter un réseau à très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, renforçant ainsi le déploiement de notre stratégie convergente au niveau national", déclare dans un communiqué Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium.

Orange possède plus de 3 millions de clients en Belgique, essentiellement dans le mobile. L'opérateur est entré sur ce marché et au Luxembourg en 2001 en rachetant Mobistar, un opérateur mobile. Le rachat de Voo va lui permettre de proposer une offre d'internet haut débit sans passer par des partenaires. En 2022, Orange a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 2% en Belgique, où l'opérateur a acquis des licences 5G pour 321 millions d'euros.