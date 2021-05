Orange Ventures débloque 30 millions d'euros pour les start-up à impact

Orange Ventures, le fonds corporate de capital-risque lancé par le groupe Orange en début d'année, démarre un projet d'investissement dédié aux start-up œuvrant pour le climat, l’inclusion et l'aide aux personnes. À l'occasion d'une conférence de presse, Jérôme Berger, président d’Orange Ventures, a annoncé débloquer 30 millions d'euros pour les start-up ayant un impact positif.



Cette nouvelle ligne d'investissement permettra de financer une quinzaine de jeunes pousses françaises et européennes. Les participants devront répondre à une série de critères et œuvrer dans trois domaines en particulier : le climat (efficacité énergétique et développement durable), l'inclusion (répondre aux problématiques de l'accès a l'emploi) et l'aide aux personnes (veiller à l'autonomie des seniors, soutenir les personnes en situation d'handicap, etc.).



Jusqu'à 3 millions d'euros par start-up

Cette initiative s'intègre dans le plan stratégique 'Engage 2025' présenté par le groupe en décembre 2019. Chacune des jeunes pousses sectionnée percevra "entre 750 000 euros et 3 millions d'euros", a détaillé Jérôme Berger. "Nous sommes prêts à investir dès aujourd'hui", a-t-il ajouté. Encore faut-il trouver les perles rares.



Pour prendre sa décision, Orange Ventures a mis sur pied, en partenariat avec des entrepreneurs, une série d'indicateurs afin de déterminer les start-up les plus en adéquation avec le profil recherché. Le groupe évaluera notamment l'intérêt financier de la start-up ainsi que ses ambitions. Celles-ci devront également avoir un fort potentiel en termes d'employabilité et de création d'économies durables ainsi qu'en matière de tonnes de CO2 économisé à travers différentes initiatives.



En contrepartie, Orange Ventures s'engage à offrir des expertises internes et son carnet d'adresses pour permettre aux start-up de nouer des partenariats commerciaux avec les clients du groupe. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes et les premiers investissements seront annoncés peu à peu dans les mois à venir.