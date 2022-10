Otium Capital lance Resonance, un nouveau fonds doté de 150 millions d'euros

Otium Capital, la société d'investissement du fondateur de Smartbox Pierre-Edouard Stérin, lance un nouveau fonds. Resonance, dont la création est annoncée ce 13 octobre 2022, est doté de 150 millions d'euros pour investir en Seed et en Série A des tickets entre 100 000 et 10 millions d'euros.



Un processus de sélection plus humain

A la tête de Resonance : Alban Oudin qui vient de Xange et Maxime Le Dantec qui vient de Balderton. L'idée avec la création de ce fonds est d'investir "30 millions d'euros par an dans la Tech", résume Alban Oudin. Un plan sur cinq ans qui vise à trouver des entrepreneurs ambitieux qui ont la volonté de révolutionner une industrie ou moderniser un marché afin de devenir un leader européen dans leur secteur d'activité. Le fonds se concentre tout particulièrement sur les start-up tournées vers les consommateurs, les offres SaaS, la fintech et la cybersécurité.



Resonance entend mettre en place un processus de sélection des start-up plus facile à appréhender pour les entrepreneurs que celui des fonds classiques. Les processus classiques sont assez opaques : les entrepreneurs font plusieurs réunions avant de pitcher devant un comité d'investissements dont les membres n'ont pas tous le même niveau d'informations. "La forme est privilégiée par rapport au fond et les entrepreneurs sont souvent jugés par l'énergie qu'ils dégagent plus que leur business", assure Alban Oudin.



Chez Resonance, Alban Oudin et Maxime Le Dantec prennent ensemble une décision qui est ensuite logiquement validée par Pierre-Edouard Stérin et François Durvye, le directeur général d'Otium Capital. Alban Oudin promet "un processus humain avec plus de visibilité." Le contexte macro-économique vient également bousculer les processus de sélection. Les start-up pas loin de la profitabilité ou avec une idée claire de comment y parvenir sont privilégiées. "L'époque du financement à tout va et du financement des start-up à perte est derrière nous", assure Alban Oudin.

Deux premiers investissements

Comme il est prévu que chacun des associés réalise quatre deal par an, cela laisse le temps d'être proche des entrepreneurs et de les accompagner. Resonance s'engage à les aider sur les recrutements clés, comme celui d'un associé, le pitch, la stratégie de développement, etc. "Dans le futur, il est probable que des recrutements d'analystes ou d'associés sur d'autres géographies ou avec un profile différent soient réalisés" pour venir renforcer l'équipe, glisse Alban Oudin. Pour l'instant, ils sont deux pour dénicher les futures pépites de la Tech européenne.



Les ambitions de Resonance s'inscrivent en lien avec celles d'Otium Capital puisque, en dehors du "carried interest" versé aux partners (un pourcentage des plus-values), tous les profits seront soit réinvestis soit reversés au Fonds du Bien Commun de Pierre-Edouard Stérin qui investit dans des projets à impacts positifs. Le fonds met donc en avant une pression moindre qui est exercée quant à la question de l'exit, c'est-à-dire le moment ou le fonds revend ses parts dans la start-up pour réaliser une plus-value. Une logique qui permet d'accompagner les jeunes pousses sur le long terme. Resonance doit annoncer deux premiers investissements dans les mois à venir.