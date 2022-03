Où sont les futures licornes européennes ?

La France en deuxième position, derrière le Royaume-Uni mais devant l'Allemagne. L'Hexagone héberge 18 futures licornes, contre 24 et 16 pour les deux autres pays, selon le "Top 100 Next Unicornes" réalisé par GP Bullhound en partenariat avec Viva Technology. Pour la troisième année consécutive, cette liste des 100 scales-up européennes les plus prometteuses a été diffusée en 16 mars 2022 par la banque d'affaires internationales.



SaaS, médias numériques et e-commerce

L'objectif de GP Bullhound est d'identifier les scale-up européennes les plus susceptibles de devenir des licornes, des sociétés privées nées après 2000 et valorisées à plus d'un milliard d'euros. "L'écosystème tech européen est une force sur laquelle il faut compter, et la pandémie n'a fait que renforcer sa maturité et son aspect compétitif à l'échelle mondiale, analyse Guillaume Bonneton, Partner France chez GP Bullhound, dans un communiqué. Le besoin urgent de services essentiels a suscité une innovation sans précédent, accélérant de cinq ans l'adoption par les consommateurs dans de nombreux sous-secteurs."



Pour mettre en avant sa liste, GP Bullhound assure que 40% des start-up nommées les années précédentes sont désormais des licornes. En moyenne, les jeunes pousses du cru 2022 ont levé un peu plus de 112 millions d'euros. Le montant cumulé atteint près de 10,8 milliards d'euros. Le secteur le plus représenté est celui du SaaS. Puis, suivent les secteurs des medias numériques (jeux vidéo, musique, divertissement, etc.) et celui des marketplaces et de l'e-commerce.



Les 18 scales-up françaises

Pour parvenir à lister ces 100 start-up, différents critères sont analysés : la croissance actuelle et potentielle, les fonds levés, le nombre de salariés, la répartition géographique et leur capacité à avoir un impact positif sur la société. Ce dernière critère est un peu flou mais semble vouloir s'inscrire dans le mouvement actuel tendant à vouloir mettre en avant des start-up prenant en compte les questions environnementale et le sujet du réchauffement climatique, le mieux consommer, des enjeux sociétaux, etc.



Parmi les 18 start-up françaises listées dans ce classement des futures licornes, trois seulement ne sont pas présentes dans les Next40 ou FT120 dévoilés début février par le gouvernement français. La pépite Front est basée à San Francisco ce qui l'empêche de figurer dans ces classements desquels sont également absents Dashlane et Shippeo.