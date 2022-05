Ouihelp, Moka.care, Lynx… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Ouihelp a levé 25 M€

Solution au service du maintien à domicile de personnes âgées.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : Creadev, Future Positive Capital, XAnge



Moka.care a levé 15 M€

Plateforme d’accompagnement psychologique des salariés.

Secteur : Beauté, Santé

Investisseurs : Left Lane Capital, Singular Capital Partners, Origins, business angels



Lynx a levé 3,8 M€

Production de casques de réalité virtuelle.

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Investisseurs : Somnium Space, business angels



Buildrz a levé 3,8 M€

Solution de modélisation des opérations immobilières.

Secteur : Immobilier, Construction

Investisseurs : NCI Waterstart, Swen Capital Partners, NOVX, CEN Innovation



Aive a levé 3 M€

Solution basée sur l'IA pour automatiser les étapes de création et de post-production de vidéos.

Secteur : Industrie du culturel, image, média

Investisseurs : business angels



OPN TV a levé 3 M€

Plateforme permettant aux créateurs de contenu de créer son propre flux de diffusion vidéo.

Secteur : Industrie du culturel, image, média

Investisseurs : business angels



My Bacchus a levé 2 M€

Outils connectés pour monitorer les étapes de la vinification.

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Investisseurs : Demeter, Atlantique Vendée Innovation, Holnest, Cegid, business angels



EquiSign a levé 1,6 M€

Spécialiste du transfert sécurisé de fichiers.

Secteur : Sécurité & Cybersécurité

Investisseurs : business angels



VRrOOm a levé 1,5 M€

Solution pour vivre des expériences sociales en réalité virtuelle.

Secteur : Industrie du culturel, image, média

Investisseurs : business angels



Keewe a levé 1,3 M€

Fintech de génération de crédits carbones grâce aux paiements internationaux.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseurs : business angels



LeanPay a levé 1,1 M€

Plateforme de gestion des factures clients.

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Investisseurs : Seed4Soft, business angels







Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.