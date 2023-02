Outscale veut faciliter l'accès des éditeurs SaaS à la qualification SecNumCloud

Le spécialiste du cloud Outscale, et filiale de Dassault Systèmes, cherche à faciliter l’obtention du visa de sécurité SecNumCloud par un nouveau programme "Path to a trusted cloud". Il repose sur le référentiel élaboré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

Dans la lignée de France 2030

Outscale compte par cette initiative rendre cette qualification plus accessible aux éditeurs de solutions SaaS et PaaS. Une annonce en ligne avec le récent déblocage par le gouvernement de 3,5 millions pour les start-up et les PME dans le cadre de la stratégie cloud France 2030, d'après Outscale.

"Outscale se montre également attentif aux enjeux de souveraineté numérique en proposant des alternatives de cloud européennes aux solutions collaboratives dominées par Microsoft et Google Workplace", souligne l’entreprise. A noter que S3NS, coentreprise de Thales et Google pour le cloud de confiance, prévoit également d'ouvrir sa plateforme aux éditeurs indépendants une fois qu'elle aura décroché la qualification (au second semestre 2024).

Une procédure d'obtention complexe pour SecNumCloud

Seuls Cloud Temple, Oodrive, Outscale, OVH et Wordline disposent pour l’instant de cette qualification sur certaines de leurs solutions, mais d’autres projets sont dans les tuyaux, comme S3NS, Bleu (projet d'Orange, Capgemini et Microsoft) ou encore Numspot, "cloud de confiance" 100% français poussé par La Poste, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires dans le courant de l'année.

La qualification SecNumCloud se déroule en quatre temps : un audit initial, pour évaluer le niveau de maturité de l’entreprise candidate ; une phase de conseil ; une phase d’accompagnement à la mise en conformité ; et une aide au financement. Les entreprises retenues pourront bénéficier d’un montant s’échelonnant entre 40 000 et 180 000 euros, mais devront également apporter une part d’autofinancement pour participer aux différents modules.