OverSOC lève 3,8 millions d'euros pour sa solution de cartographie des risques cyber

Trois ans après sa création, la start-up OverSOC annonce, mercredi 5 juillet, une levée de fonds en amorçage de 3,8 millions d’euros, menée par CyberK1 et Auriga Cyber Ventures, deux fonds spécialisés dans la cybersécurité. Son objectif : devenir la référence de la cartographie des risques cyber en Europe.



La start-up propose une solution de visualisation de données de cybersécurité en temps réel, permettant de surveiller les risques qui menacent une organisation ou une entreprise. Celle-ci vise à remplacer des tableurs issus d'audits de cybersécurité ou des tableaux de bord. Elle permet de "gagner un temps considérable", expliquait l’an passé Théo Plantier, son fondateur et patron, alors que “chaque minute compte quand on subit une attaque”.

1% des entreprises équipées

Les cartes en 3D d’OverSOC misent surtout sur la lisibilité. Elles doivent permettre aux équipes de sécurité de se concentrer sur l'exploitation des données plutôt que sur l'agrégation et la corrélation. Elles agrègent instantanément des "milliers de points de données", récupérées sur les outils de cybersécurité déjà utilisés par l'entreprise.



Seulement 1% des entreprises disposent d'un logiciel de cartographie des risques cyber, souligne la start-up. “Le potentiel de ce marché est à la hauteur de la pénurie des experts, dont 50% sont encore monopolisés par le reporting ou la manutention des jeux de données”, assure-t-elle.



Basée à Lille, OverSOC est passée par l’accélérateur EuraTechnologies, avant de rejoindre le programme d’accélération Cyber@StationF de Thales. Grâce à cette levée de fonds, ses dirigeants souhaitent investir davantage dans la R&D, de doubler les effectifs, soit une vingtaine de recrutements, et diversifier les canaux de commercialisation en France et en Europe.