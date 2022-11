OVH décroche un prêt de 200 millions d'euros de la BEI pour ouvrir 15 data centers

Le spécialiste français du cloud souhaite s'imposer comme un leader européen. Pour l'aider, OVH a annoncé le 25 novembre 2022 décrocher un prêt de 200 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI). OVH veut utiliser ces fonds pour poursuivre son expansion européenne en ouvrant une quinzaine de data centers sur ce territoire d'ici la fin 2024.

Un enjeu de souveraineté numérique

Il assure que l'instance européenne réalise ainsi sa première opération avec un spécialiste du cloud. "Ce financement complémentaire apporté par la BEI vient contribuer à la feuille de route stratégique de notre Groupe et nous permettra de porter plus vite, plus haut et plus fort les couleurs d’un cloud respectueux de nos valeurs européennes", assure Michel Paulin, directeur général d'OVHcloud, dans un communiqué.

Ce prêt s'inscrit dans la politique européenne visant à renforcer la souveraineté numérique. "Le cloud est la brique essentielle à la digitalisation de tous les pans de notre vie économique et sociale", commente Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ce sujet de la souveraineté est au cœur des débats actuels.

Le secteur du cloud est largement dominé par les acteurs américains que sont AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que par l'entreprise chinoise Alibaba. Toutefois, l'enjeu du stockage des données est essentiel. Et ce d'autant plus que la réglementation américaine permet au gouvernement de demander l'accès aux données stockées par les fournisseurs de cloud américain, peu importe où sont stockées ces données (aux Etats-Unis ou en Europe).

La question de l'énergie

Au-delà de la capacité de stockage proposée par ces acteurs qui séduit de très nombreux clients, l'offre de service associée est également multiple quant aux logiciels et aux outils pouvant être utilisés. C'est pourquoi, OVH s'est concentré à l'élargissement de son portefeuille de solutions IaaS et PaaS ces derniers mois.

"Le Groupe prévoit de porter encore plus loin ses capacités techniques dans les domaines de l’intelligence artificielle, des bases de données, des mécanismes de sécurité ou encore des calculs de haute intensité", assure le Français. Le développement de projets logiciels et l'extension du portefeuille produit est l'un des axes de développement.

OVH entend également se concentrer sur le "développement de solutions haute densité, le déploiement de nouvelles générations de baies de serveurs, la modernisation de ses espaces de production." La recherche sur des systèmes de refroidissement est essentielle pour atteindre de bon ratio en termes d'efficience énergétique. L'augmentation du prix de l'énergie et les enjeux environnementaux sont ici deux autres sujets fondamentaux dont doivent se saisir les fournisseurs de cloud.