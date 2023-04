OVH s'associe à l'AP-HP sur les entrepôts de données de santé, le Health Data Hub en ligne de mire

Alors que l’avenir du Health Data Hub reste toujours en suspens, OVHcloud accélère dans la santé. Mercredi 5 avril, le fournisseur français de cloud a officialisé un partenariat technologique avec l'AP-HP, qui regroupe l’ensemble des hôpitaux d’Ile-de-France.

Briques logicielles

Avec ce partenariat, les deux structures entendent développer, en open source, des briques logicielles autour de l’hébergement des données de santé. Celles-ci seront alors intégrées à une offre d’entrepôts de données de santé (EDS), commercialisée par OVHcloud “en mode SaaS” auprès d’autres établissements de santé.

Les entrepôts de données de santé regroupent un nombre massif d’informations (prise en charge médicale, données sociodémographiques, précédentes recherches, registre de pathologies…). Ils peuvent être utilisés à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations.

Avec plus de 14 millions de données patients, AP-HP dispose du plus important entrepôt de données de santé d’Europe. Celui-ci a permis d’accompagner plus de 200 projets de recherche. OVH indique qu’il n’aura pas accès à ces données dans le cadre du partenariat. Il portera uniquement sur les outils logiciels.

Hébergement du Health Data Hub

En renforçant son offre de services autour de la santé, OVHcloud souhaite aussi se préparer à un éventuel d’offre pour l’hébergement du Health Data Hub, un entrepôt unique qui doit centraliser les données de santé françaises. En 2019, le projet avait été attribué à Microsoft, considéré comme le seul acteur disposant des capacités technologiques nécessaires.

Ce choix a été vivement critiqué. Aussi bien sur la forme, en raison de l’absence d’appel d’offres, que sur le fond, car ces données pourraient être obtenues par le gouvernement américain dans le cadre de son Cloud Act. L’État a depuis fait machine arrière, promettant de désigner nouvel hébergeur “français ou européen”.

Mais la migration vers un nouvel acteur est loin d'être facile, car il faut trouver une solution souveraine capable de répondre aux besoins de cette gigantesque base de données. "La migration ne semble pas envisageable avant 2025", reconnaissait l’an passé Stéphanie Combes, la directrice du Health Data Hub.