OVH se rapproche du milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais sa croissance ralentit

La croissance du chiffre d’affaires d’OVHcloud va encore ralentir en 2024. Mais le spécialiste français du cloud computing, qui se dit victime d’un “contexte économique” peu favorable qui pénalise notamment ses efforts commerciaux en Amérique du Nord, promet une amélioration l'année suivante.

Sur un marché très concurrentiel, sur lequel il doit notamment affronter les géants américains, le groupe de Roubaix a enregistré une hausse de 13,4% de ses ventes lors de son exercice fiscal 2023, qui s’est terminé fin août. C'est moins bien que ses prévisions initiales, allant de 14% à 16%. Et aussi plus de 5 points de moins que l'année précédente.

Bientôt un milliard d'euros de revenus

OVH cloud est touché, comme ses concurrents, par un ralentissement de la progression du marché du cloud computing, alors que les entreprises sont plus vigilantes sur leurs dépenses, dans un contexte macroéconomique beaucoup moins porteur. Sa croissance a ainsi été divisée par plus de deux sur le segment du cloud public d'infrastructures. Ses activités historiques, notamment dans l'hébergement, rencontrent encore plus de difficultés.

La société vient de lancer ses premières offres dédiées à l’intelligence artificielle générative, qui soutient la croissance des plateformes de cloud de Microsoft et Google. Mais l’impact ne devrait pas être important. Pour son nouvel exercice, OVH table en effet sur une croissance comprise entre 11% et 13% de son chiffre d’affaires, tutoyant la barre symbolique du milliard d'euros. Autrement dit : elle s’attend à une troisième année consécutive de ralentissement.

Chute en Bourse

Dans le même temps, sa marge d'EBITDA ne cesse de se détériorer, notamment en raison de la hausse des prix de l'électricité. Sur le dernier exercice, elle est tombée à 36,3%, contre 39% l'année précédente. Elle ne devrait se chiffrer qu’à 37% sur le nouvel exercice, encore loin des 42% promis par la société à ses investisseurs. En outre, OVH reste encore déficitaire.

Depuis son introduction en Bourse fin 2021, OVH n'a plus les faveurs des marchés financiers. Son action a perdu plus de 70% de sa valeur depuis le plus haut historique atteint en janvier 2022. Sa capitalisation boursière a aussi fondu, tombant à seulement 1,3 milliard d'euros.