OVH va racheter la start-up allemande Gridscale

Pour renforcer ses positions en Europe, OVHcloud veut racheter la start-up allemande Gridscale. Vendredi 4 août, le spécialiste français du cloud computing a annoncé être entré en négociations exclusives pour mettre la main sur 100% du capital de cette société basée à Cologne.

Fondée en 2014, Gridscale propose un éventail de services cloud, public et privé, pour les entreprises. En 2019, elle avait levé 7 millions d’euros auprès d’investisseurs. OVH ne précise pas le montant de l’opération, qui doit être finalisée début 2024.

Se développer dans l'edge computing

Pour justifier ce rachat, le groupe de Roubaix avance deux éléments majeurs. D’abord, “la mise en œuvre d’une stratégie de croissance ambitieuse sur le marché du edge computing”, un modèle d’architecture informatique qui consiste à traiter les données en périphérie du réseau, là où elles sont générées. Et qui représente une alternative au cloud computing. Ce marché “récent” est “en très forte croissance”, explique OVH.

Par ailleurs, ce rachat doit permettre à la société française “d'accélérer significativement son déploiement géographique”. Gridscale s'est en effet principalement développée en Allemagne, Autriche, Suisse et aux Pays-Bas, quand OVH réalise encore près de la moitié de son chiffre d’affaires en France.

“Nos produits et savoir-faire sont compatibles et très complémentaires. La combinaison de nos différentes technologies nous permettra d’accélérer notre déploiement en Edge Computing et notre expansion géographique tout en optimisant notre allocation du capital”, se félicite ainsi Michel Paulin, le directeur général d’OVH.