OVHcloud achète son premier ordinateur quantique à Quandela

OVHcloud a annoncé ce 16 mars 2023 l’acquisition de sa première machine quantique. Il a choisi l’ordinateur MosaiQ, animé par un processeur photonique et conçu par le français Quandela, dont la première version propose une puissance de calcul de 2 qubits, évolutive grâce à une conception modulaire. "Cet achat donne le coup d'envoi de nombreux projets en recherche et développement", annonce OVH.

Premier cloud européen à se doter d’un QPU

C’est la suite d’un partenariat lancé en juin dernier entre la pépite tricolore du quantique et le spécialiste français du cloud, visant à permettre au plus grand nombre (communauté scientifique, industriels et entreprises) de s'approprier la technologie quantique photonique et ses usages. OVHcloud héberge depuis la suite logicielle en open-source de Quandela Perceval, pour permettre à sa communauté d’élaborer et d’exécuter des algorithmes quantiques optiques.

Avec cette nouvelle acquisition, OVHcloud va plus loin en donnant accès à une machine basée sur un QPU (Quantum Processing Unit), permettant à sa communauté, notamment aux entreprises de son Startup Program, d’expérimenter divers cas d’usage. L’entreprise continue ainsi de montrer son soutien à l’écosystème quantique, encore hésitant il y a quelques années mais très dynamique ces derniers temps, et son engagement en faveur des écosystèmes ouverts.

"OVHcloud est ravi de devenir le premier fournisseur de services cloud européen à se doter d’un système quantique à base de processeur photonique. Qu’est ce qui pourrait mieux incarner notre mission Innovation for Freedom que le domaine de l’informatique quantique ?" déclare Miroslaw Klaba, Directeur de la R&D OVHcloud dans le communiqué.

Première commande pour Quandela

Quant à Quandela, qui utilisait par ailleurs, depuis un certain temps, l’infrastructure d’OVH pour ses "proof of concept", cet achat est une aubaine. Il lui permet d’entrer concrètement dans la commercialisation de ses QPU et de faire en sorte que de nombreux scientifiques, ingénieurs ou entreprises faisant partie de la communauté d’OVH testent à sa technologie.

"Il s’agit de la première commande de QPU pour notre start-up et c’est bien sûr un succès marquant après avoir été la première startup européenne à connecter un ordinateur quantique au cloud public", explique Valerian Giesz, CEO et cofondateur de Quandela dans le communiqué. Si cette première version propose une puissance de calcul de 2 qubits, la start-up vise 12 qubits disponibles en ligne fin 2023.

Héberger sa solution sur un cloud français plutôt que sur AWS, Microsoft ou Google, qui peuvent être contraintes de partager les données qu'elles hébergent avec Washington conformément au Cloud Act, peut être une manière de s’assurer (un peu) plus de sécurité.