OVHcloud consacré "acteur majeur" du cloud mondial par IDC

C’est une belle promotion pour OVHcloud. Le champion européen a décroché le titre d’“acteur majeur” dans le référentiel 2022 proposé par l’International Data Corporation (IDC), dans sa dernière analyse sur les infrastructures de cloud public mondiales, laissant ainsi derrière lui son rang de “participant”, attribué en 2020.



Pour les experts d’IDC, l’entreprise fondée par Octave Klaba joue désormais dans la même cour que les Américains IBM et Oracle et les Chinois Alibaba, Huawei et Tencent. “En tant que seul fournisseur de cloud basé en Europe représenté dans [l’étude], OVHCloud bénéficie d’une position unique pour répondre aux besoins des clients de cette région et au-delà", a déclaré Dave McCarthy, vice-président de recherche, services d’infrastructure de cloud et de périphérie chez IDC.



"Les investissements de l’entreprise dans les domaines de la souveraineté numérique et de la durabilité sont bien alignés sur les exigences des organisations mondiales", a-t-il ajouté. Dans leur analyse, les experts de l’IDC soulignent ses “prix attractifs et transparents”, sa gamme de service qui lui permet d’être un “guichet unique pour les entreprises”, ses engagements en matière de souveraineté et de localisation des données ainsi que sur le plan environnemental.

Peut mieux faire

Ils notent, en revanche, que l’entreprise “est à la traîne” sur son offre logicielle, alors même que “les clients du cloud public accordent une grande importance aux services de plateforme natifs pour de nombreuses applications”, et qu’elle est victime d’un déficit de notoriété outre-Atlantique, qui nécessitera de “lourds investissements supplémentaires”.



"Cette évaluation nous encourage à poursuivre et à accélérer nos efforts dans le domaine du PaaS pour mieux répondre aux attentes de nos clients, tout en maintenant notre positionnement à l’avant-garde d’un cloud de confiance, mais aussi comme pionnier de l’infrastructure durable”, a déclaré le directeur général d’OVHcloud, Michel Paulin.

Leadership européen

L’entreprise, qui connaît pourtant de belles performances sur le marché américain avec “des centaines de nouveaux clients tous les jours”, semble plutôt déterminée à assoir son leadership en Europe. La semaine dernière, OVHcloud a décroché un prêt de 200 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement pour continuer son expansion sur le sol européen et lui permettre d’y ouvrir une quinzaine de datacenters d’ici à la fin 2024.



L’étude d’IDC place, sans surprise, les géants Amazon Web Services, Google et Microsoft dans la catégorie des “leaders”. Elle note, en revanche, quelques défis à relever pour ces géants de la tech s’ils veulent maintenir leur position.



“AWS fait l’objet de plaintes de la part de certains clients concernant la facilité d’utilisation […] et les coûts, notamment les frais de sortie des données”, soulignent par exemple les analystes, pointant également du doigt, les inquiétudes en matière de souveraineté des données et de respect de la vie privée pour les clients de Google, “entaché” par plusieurs controverses depuis des années, et les “perturbations très médiatisées” qui ont porté un coup à la réputation de Microsoft en matière de disponibilité.