OVHcloud s'empare de la start-up ForePaaS pour proposer des outils d'analyse des données

OVHcloud s'empare de ForePaaS, une start-up française dont les outils visent à simplifier la conception et l'industrialisation de projets de data analytics et d'intelligence artificielle en entreprise. Les détails financiers concernant cette acquisition, annoncée le 21 avril 2022, ne sont pas précisés.



Par ce rachat, OVHcloud veut renforcer son offre Platform as a Service (PaaS). L'entreprise explique vouloir proposer à ses clients une suite complète d'outils, du stockage à l'exploitation des données par des algorithmes d'intelligence artificielle en passant par l'administration de bases de données.



Un catalogue de 80 solutions

Les 23 salariés de ForePaaS ainsi que les fondateurs rejoignent OVHcloud. La start-up fondée en 2015 développe une plateforme multi-cloud visant à initier, simplifier et accélérer la mise en œuvre de projets de machine learning et de data analytics. La start-up assure que sa suite d'outils "permet d'adresser un très large spectre de cas d'usage pour maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur de la donnée et créer des applications critiques basées sur la donnée d'analyse, d'aide à la décision et d'optimisation des processus en place."



"Cette acquisition de briques technologiques et de compétences nous permettra d'accompagner toujours plus de cas d'usage pour l'ensemble de notre clientèle en quête de solutions agiles qui facilitent leur adoption du cloud et leur confèrent une maîtrise totale du cycle de vie de leurs données" explique Thierry Souche, CTO d'OVHcloud, dans un communiqué. OVHcloud prévoit de faire des briques technologiques de ForePaaS le cœur de sa plateforme PaaS.



La jeune pousse revendique des clients comme Gefco et Klépierre. Elle a également noué un partenariat avec le Mitsubishi Research Institute (MRI). Cette acquisition s'ajoute à celles d'OpenIO, Exten Technologies ou encore BuyDRM. La pépite française du cloud n'hésitant à réaliser des opérations de croissance externe pour renforcer son offre de valeur notamment en vue du développement de cette solution PaaS. OVHcloud propose déjà 70 solutions et prévoit d'étendre son catalogue à 80 solutions d'ici à fin août 2022.