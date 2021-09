Oviva lève 68 millions d'euros pour son application de conseils diététiques personnalisés

Oviva, une jeune pousse implantée à Paris, annonce ce 1er septembre une levée de fonds de 68 millions d'euros. Ce nouveau tour de table, qui amène le montant total levé par la société à 97 millions d'euros, a été co-dirigé par Sofina et Temasek aux côtés des investisseurs existants AlbionVC, Earlybird, Eight Roads Ventures, F-Prime Capital, MTIP.



Des conseils personnalisés

Fondée en 2014 par Kai Eberhardt (CEO), Manuel Baumann (CTO) et Mark Jenkins (Associé & Directeur médical pour le Royaume-Uni), cette entreprise commercialise une application mobile dédiée aux conseils diététiques personnalisés. Le but est d'aider les utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain en se focalisant sur la gestion du poids.



L'application s'adresse aux personnes de plus de 18 ans atteintes d'une maladie liée de près ou loin à l'alimentation, telles que le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension artérielle ou encore les troubles digestifs... Oviva précise que son dispositif n'est qu'un complément et ne doit pas remplacer un suivi médical.



Les conseils sont délivrés par un diététicien grâce à un suivi régulier à travers une messagerie instantanée. Des rendez-vous physiques dans un cabinet médical sont également proposés. En parallèle, l'application permet d’enregistrer des informations pertinentes telles que son repas, son activité physique ou son poids. Elle propose par exemple une retranscription des calories d'une assiette à partir d'une photographie.



L'inscription à l'application est gratuite. Les consultations avec l'équipe de diététiciens sont en revanche payantes. Le prix est compris entre 35 et 55 euros pour une consultation d’une demi-heure et entre 55 euros et 75 euros pour une consultation d'une heure. Ce sont par des partenariats avec les systèmes de soins et les assureurs santé qu'Oviva commercialise son application mobile qualifiée de "dispositif médical" depuis janvier 2021



200 000 utilisateurs

Grâce à cette nouvelle levée, Oviva souhaite poursuivre son déploiement et mener une stratégie de fusion-acquisition. Son service est actuellement disponible en France, au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne et a déjà accompagné plus de 200 000 personnes touchées par des maladies liées à l'alimentation. La société prévoit de doubler ses effectifs, de 400 à 800 employés, d'ici la fin 2022.



Oviva ambitionne d'accompagner plus de 50 millions de patients d'ici à 2025. Pour atteindre cet objectif, la société compte sur l'accélération observée en 2020, année pendant laquelle elle a doublé le nombre de personnes traitées et son chiffre d'affaires.