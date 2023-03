Owkin lance un consortium pour améliorer le traitement contre les cancers grâce à l'IA

© My Hospitel

33 millions d’euros pour améliorer le traitement contre les cancers grâce à l’intelligence artificielle. C’est la mission du consortium PortrAIt, officiellement lancé vendredi 31 mars sous l’impulsion de la start-up française Owkin et de l’institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe.

L’initiative réunit également la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer Unicancer, le centre Léon Bérard, la société d’imagerie numérique Tribun Health et le spécialiste du diagnostic pathologique Cypath. Elle sera financée par France 2030, le plan d’investissement lancé par l’État fin 2021. Et opérée par plusieurs acteurs, dont Bpifrance.

"Devenir le leader mondial"

“PortrAIt donnera aux laboratoires d'anatomopathologie français les moyens de jouer un rôle de premier plan dans le développement de la prochaine génération d'outils de diagnostic alimentés par l'IA”, prédit Meriem Sefta, responsable en chef du diagnostic chez Owkin. “In fine, notre objectif est de faire de la France le leader mondial de la médecine de précision basée sur la pathologie numérique”.

Le consortium espère développer quinze outils de pathologie alimentés par des algorithmes de machine learning au cours des cinq prochaines années. Ces solutions doivent être capables d’analyser des images numérisées d'échantillons de tissus, pour améliorer la prise en charge des patients et de leurs cancers.

Ces nouveaux outils doivent remplir trois objectifs. D’abord, aider les pathologistes, en facilitant la lecture des images et en automatisant des tâches. Ensuite, identifier des biomarqueurs pour améliorer les diagnostics et les traitements. Enfin, prédire l’évolution des cancers, et notamment les risques de rechute.