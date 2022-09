Owkin veut améliorer la prise en charge des cancers du sein et colorectal grâce à l'analyse d'images

La start-up française Owkin, soutenue notamment par Google et Sanofi, passe à la vitesse supérieure. Elle vient de présenter ses deux premières solutions certifiées et dédiées aux cancers du sein précoce et colorectal. Tandis que la première permet d'évaluer un risque de récidive, la seconde est capable de détecter un biomarqueur essentiel à la prise en charge des patients. Toutes les deux reposent sur une analyse par l'IA des images numérisées de lames.

