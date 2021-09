Oxbotica et AppliedEV développent un véhicule autonome multitâche

Le spécialiste de l'automatisation des véhicules Oxbotica a annoncé mercredi 8 septembre 2021 un partenariat avec AppliedEV. L'objectif : développer un véhicule électrique multitâche et pleinement autonome qui puisse opérer dans différents environnement et répondre à une large gamme d'applications commerciales.



Un véhicule autonome pour la logistique

Oxbotica va apporter son savoir-faire et son logiciel d'automatisation et des véhicules. AppliedEV, de son côté, apporte sa plateforme de véhicule électrique programmable et configurable. La logistique industrielle et les livraisons de biens sont les premiers secteurs visés pour des déploiements. La stratégie de mise sur le marché des partenaires consiste dans un premier temps à proposer une solution dans des secteurs qui puissent rapidement rentabiliser le coût de ces véhicules autonomes et dont l'environnement réglementaire est suffisamment mature pour envisager des déploiements à grande échelle.



"Oxbotica et AppliedEV voient toutes les deux une opportunité de s'associer sur le marché avec une offre unique qui débouchent sur des résultats commerciaux solides dans les 12 mois à venir", a simplement commenté Julian Broadbent, fondateur et CEO d'AppliedEV, dans un communiqué. "Nous avons un objectif de déploiement ambitieux au cours des années à venir, motivé par un appétit extraordinaire du marché pour un produit de classe mondiale", a ajouté de son côté Paul Newman, le fondateur et CTO d'Oxbotica. Les partenaires n'ont pas donné plus d'informations.





La stratégie BtoB d'Oxbotica

Oxbotica, qui a annoncé avoir levé 47 millions de dollars en janvier dernier, a dès le départ axé sa stratégie de mise sur le marché vers un modèle BtoB en commercialisant d'abord sa technologie pour des cas d'usages industriels et dans la robotique. Puis, elle s'est tournée vers la mobilité et els cas d'usage liés aux transports de passager. L'accord avec AppliedEV pour construire un véhicule autonome modulaire qui s'adresse aux usages professionnels n'est donc pas une surprise.



Ocado, la pépite britannique spécialisée dans l'automatisation des entrepôts, a récemment investit 10 millions de livres sterling dans Oxbotica. Une collaboration qui vise à développer des systèmes de conduite autonome pour l'ensemble des véhicules de la plateforme Ocado. Dans un premier temps, sont concernés les véhicules qui opèrent à l'intérieur des entrepôts (et des cours qui les entourent) puis les véhicules assurant la livraison du dernier kilomètre.