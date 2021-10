Paiement : SumUp s'étend aux Etats-Unis en rachetant Fivestars 317 millions de dollars

Le fournisseur britannique de services de paiement SumUp annonce ce jeudi l'acquisition de Fivestars pour 317 millions de dollars, en liquidités et en actions. Fivestars, une plateforme intégrée de marketing et de paiement (terminal de paiement par carte, programme de fidélité, gestion et automatisation des opérations commerciales, annuaire de magasins…), travaille avec un réseau de 14 000 entreprises aux États-Unis. Celui-ci génère plus de 3 milliards de dollars de ventes et 100 millions de transactions par an.



Fondée en 2012, SumUp compte 3 millions de commerçants utilisateurs de ses services, dans 34 pays. L'entreprise, qui s'est financée à hauteur de 750 millions d'euros en mars 2021, avait annoncé son intention de poursuivre son expansion internationale, notamment par le biais d'acquisitions. Le réseau de Fivestars lui donnera accès à 70 millions d'acheteurs américains.



ambitions mondiales

"SumUp souhaite affirmer sa présence aux États-Unis pour qu’elle soit aussi forte qu’en Europe. En faisant l’acquisition de Fivestars, SumUp offrira aux commerçants américains une offre similaire à celle disponible sur les autres marchés", déclare Marc-Alexander Christ, cofondateur de SumUp, dans un communiqué.



En France, SumUp a racheté cette année Tiller, une start-up développant une palette d'outils de commande, de gestion de stock et de livraison pour les restaurateurs. La présence européenne de la société, qui emploie plus de 2800 employés sur trois continents, est surtout visible en Italie. Très développée au Brésil, elle compte accroître ses activités en Amérique du Sud (Chili, Colombie) et attaquer le marché asiatique.