Panos Panay, créateur des ordinateurs Surface, quitte Microsoft et rejoindrait Amazon

Panos Panay, qui officiait jusqu'ici en tant que Chief Product Officer chez Microsoft, quitte l'entreprise après y avoir passé 19 ans. Il a annoncé ce départ surprise dans un tweet publié le le 18 septembre. Passionné de matériel, il s'était fait connaître pour avoir dirigé l'équipe en charge de la conception des ordinateurs deux-en-un Surface, capables d'être utilisés comme tablette ou comme ordinateur portable en y connectant un clavier détachable.



S'en sont suivi d'autres appareils dans cette gamme au fil des ans, qui a inspiré les fabricants partenaires de Microsoft, et jusqu'à son rival Apple avec son iPad Pro. Panos Panay gérait désormais le développement de Windows 11 en plus de la division "hardware" du géant de Redmond.

Reprendre en main le hardware d'Amazon

Sa démission surprend d'autant plus qu'elle survient quelques jours avant un évènement de présentation de nouveau matériel qu'il devait diriger. Il restera encore quelques semaines dans l'entreprise, mais l'évènement sera désormais animé par Yusuf Mehdi, qui est en charge du marketing grand public chez Microsoft. Ce dernier va reprendre ses responsabilités en matière de représentation extérieure, tandis que Rajesh Jha, VP of experience and devices, semble récupérer la gestion de la conception produits. Personne ne remplacera Panay au poste exact qu'il occupait.



Quant à savoir où il va, il s'agirait d'Amazon, l'autre géant basé dans la banlieue de Seattle, d'après Bloomberg. Il prendra la tête de la division "matériel" qui est notamment en charge des enceintes connectées Echo et de l'assistant Alexa, mais aussi des liseuses Kindle ou des sonnettes connectées Ring. Ce n'est sans doute pas lié au hasard, mais Amazon va tenir un grand évènement pour son matériel ce mercredi 20 septembre. Une apparition surprise de Panos Panay avec l'annonce de sa nomination aurait sûrement eu un énorme effet si l'information n'avait pas fuitée.



Panay prend la suite de Dave Limp, qui a annoncé son départ à la retraite le mois dernier. Il arrive dans un contexte délicat, Amazon ayant licencié bon nombre de ses équipes hardware au cours de l'année écoulée. Il aura sans doute pour défi de donner un nouvel élan aux efforts de l'e-commerçant dans ce domaine, et pourrait également avoir à gérer iRobot si l'acquisition est validée par les régulateurs.

Un changement de priorités chez Microsoft ?

Panos Panay avait rejoint Microsoft en 2004 en tant que group program manager dans la division en charge du matériel. Grâce au succès de la gamme Surface (lancée en 2012), il avait été nommé Chief Product Officer en 2018, puis executive vice president en 2021. S'il a connu une belle carrière, les priorités de Microsoft semblent avoir changées ces derniers temps, ce qui pourrait avoir motivé son départ. La gamme Surface n'a pas été sans échecs et produits annulés, en particulier ces dernières années. On pense notamment aux "tableaux blancs connectés" Surface Hub, mais surtout aux appareils pliables Surface Neo et Surface Duo.



La Surface Neo n'a jamais vu le jour, tandis que le Surface Duo 3 aurait visiblement été annulé en début d'année après l'échec commercial des deux premiers modèles. Microsoft a par ailleurs récemment arrêté sa gamme de souris, claviers et webcams, activité pourtant historique. Seuls restent les accessoires estampillés Surface. Plus que jamais, Microsoft est aujourd'hui focalisé sur le cloud et l'intelligence artificielle. L'une des missions clés du moment pour les équipes de Panos Panay était d'ailleurs intégrer le plus de fonctionnalités d'IA générative possible dans Windows (et peu importe si les utilisateurs en veulent ou pas).



Cette mission s'aligne avec les préférences de Satya Nadella, qui dirigeait la partie cloud avant de prendre la tête de toute l'entreprise, mais aussi et surtout avec la réalité économique du moment, la vente de PC étant au ralenti après le boom de la pandémie. Avec le départ de Panos Panay, une nouvelle équipe "Windows and Web Experiences" est d'ailleurs en cours de création pour mettre au point de nouveaux services dans Windows, dans le prolongement de ce qui a été fait pour Windows 11. Elle est dirigée par Mikhail Parakhin, qui était à la tête du projet Bing Chat ces derniers mois.