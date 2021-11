PapyHappy, start-up dédiée au logement des séniors, lève 1 million d'euros

Fondée en 2016 à Joigny (Yonne) par Joachim Tavares, PapyHappy s’adresse aux seniors – et à leurs aidants – soucieux de trouver un logement adapté. Le service proposé prend deux directions.



Référencer des logements avec des avis clients

La première, la plateforme en ligne, référence 12 000 solutions de logements allant de l’EHPAD à la résidence sénior en passant par la colocation ou l’habitat partagé. Ces différentes alternatives, classées en fonction de leur lieu géographique, sont complétées par l’avis des utilisateurs ainsi que de l’équipe. "Nous avons une dizaine de clients mystères qui se déplacent partout en France", précise Joachim Tavares.



La seconde direction consiste à apporter des conseils téléphoniques ou physiques aux bénéficiaires. Depuis 2018, l’équipe de PapyHappy informe et oriente sur la typologie de logements mais peut pousser son intervention jusqu’à la recherche du logement en fonction des besoins et des envies.



"Nous pouvons aussi aider dans la recherche d’un déménageur, d’une solution pour un animal de compagnie, apporter une aide administrative, vendre un bien ou même trouver un soutien psychologique si cela s’avérait nécessaire. Notre objectif est de rendre cette période de vie plus facile à vivre tant pour le sénior que l’aidant." Près de 500 personnes ont ainsi été accompagnées tandis que la plateforme compte 50 000 visiteurs par mois.



Des fonds pour se développer

Après une première levée de fonds de 1,5 million d’euros en décembre 2018, PapyHappy clôture une nouvelle levée d’un million d’euros. "Nous nous entourons de nouveaux partenaires avec l’expertise et le réseau nécessaires pour faire de PapyHappy un acteur incontournable du logement pour séniors."



Ainsi, l’entreprise peut désormais s’appuyer sur BJ Invest pour lui apporter une expertise financière quand d’autres se révèlent des spécialistes du digital ou de la silver économie. "Ils ne se contentent pas d’investir, ils s’impliquent dans le projet." Cette nouvelle manne financière vise par ailleurs à développer le site en lui associant des outils digitaux destinés aux ainés mais aussi aux collectivités désireuses d’agir pour ce public. La start-up travaille notamment avec les ville de Joigny ou Orléans.