Partenaire privilégié de BioNTech, InstaDeep lève 88 millions d'euros pour ses outils d'aide à la décision

La start-up InstaDeep, spécialisée dans l'intelligence artificielle, boucle une série B de 88 millions d'euros ce mardi 25 janvier. Le tour de table a été mené par la société d'investissement spécialisée DeepTech, Alpha Intelligence Capital, accompagnée par CDIB. BioNTech, Chimera Abu Dhabi, Deutsche Bahn Digital Ventures, Google, G42 et Synergie y ont également participé.



Grâce à cette nouvelle opération, InstaDeep souhaite étendre sa présence géographique notamment aux Etats-Unis où elle prévoit de se déployer en 2022



Des outils d'aide à la décision

Cette jeune pousse a été fondée en 2014 à Tunis par Karim Beguir, ingénieur franco-tunisien, et Zohra Slim. Elle développe des systèmes d'apprentissage automatique d'aide à la décision pour l'industrie. Elle a déjà conquis des entreprises dans les secteurs de la biologie, de la logistique, des transports et de l'électronique.



InstaDeep est notamment partenaire de BioNTech, la société allemande de biotechnologie à l'origine de l'un des vaccins contre le Covid-19. Ensemble, ils ont développé le "Early Warning System" (EWS), un modèle capable d'identifier le plus en amont possible les variants du SARS-CoV-2 (le virus à l'origine du Covid-19) susceptible d'être à haut risque. EWS a déjà identifié 90% des variants mis sous surveillance par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) deux mois avant leur signalement en moyenne, expliquent les partenaires.



une collaboration avec Alphabet dans la mobilité

La jeune pousse collabore également avec Deepmind, un laboratoire d'Alphabet (maison-mère de Google) spécialisé dans l'IA et Google Research. Ils travaillent actuellement sur un projet visant à automatiser intégralement le routage ferroviaire pour Deutsche Bahn, une entreprise ferroviaire publique allemande.



InstaDeep est aujourd'hui composée de 170 salariés répartis entre le siège social situé à Londres et les bureaux à Paris, Tunis, Lagos, Dubaï et au Cap. Elle ne communique pas sur son chiffre d'affaires ni sur sa croissance.