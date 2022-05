Pasqal, coopération internationale, recherche… L'actu du quantique en France cette semaine

Pasqal met en ligne dans le cloud son premier simulateur quantique à 100 qubits, via les ressources d’OVHcloud. Le système est paramétrable par le SDK open source Pulser. Il est pour l’instant accessible en bêta privée par CA CIB (France) et CINECA (Italie).



Suite à une première rentrée à l'initiative du secrétaire d'État à la transition numérique et aux communications électroniques, Cédric O, en janvier 2021, plusieurs pays disposant de stratégies quantiques se sont réunis à Washington pour étudier les voies de renforcement de leurs coopérations afin de créer une compétition saine (plus de talents, réciprocité, mobilité…).



Publications scientifiques

Coherently coupled quantum oscillators for quantum reservoir computing par Julien Dudas, Julie Grollier and Danijela Markovi?, avril 2022. Ce papier publié par trois chercheurs de l’UMR CNRS et Thales de Palaiseau vise à créer un réseau de neurones à partir de qubits supraconducteurs. Leur architecture a pour l’instant été simulée numériquement pour en valider le modèle.



A high-fidelity and large-scale reconfigurable photonic processor for NISQ applications par A. Cavaillès, Igor Caron, Sylvain Gigan et al, mai 2022. Un publication de la start-up française LightOn sur l'utilisation d'un processeur photonique de sa conception pour des applications NISQ.



Remote distribution of non-classical correlations over 1250 modes between a telecom photon and a 171Yb3+ Y2SiO5 crystal par Moritz Businger et al, mai 2022. Avec participation suisse et française (Chimie Paristech et Sorbonne Université).