Pasqal, Credit Agricole, QuantX… L'actu du quantique en France cette semaine

Le Crédit Agricole explore le calcul quantique avec les machines de Pasqal. Deux cas précis sont étudiés : l’anticipation des risques et la valorisation de produits financiers. La promesse dans la résolution de ces problématiques est maintenant tenue. L’aventure avait démarré fin 2019.



Les équipes de Grenoble améliorent la qualité des qubits de spin dans le silicium.



Pasqal passe la simulation quantique à 324 qubits lors d'une collaboration avec l'Institut d'Optique. La start-up présente cette avancée comme une étape sur sa feuille de route vers les 1000 qubits qu'elle s'est fixée comme objectif d'atteindre d'ici 2024.



évènements

QuantX organise un hackathon à Grenoble les 1er et 2 octobre. La compétition est organisée par Le Lab Quantique et verra les équipes utiliser la solution Atos Quantum Learning Machine (QLM) pour tenter de résoudre des problématiques liées à des cas d'usage industriels.



Pasqal a été sélectionné pour le trophée futures licornes, parmi les 7 start-up françaises identifiées comme pouvant décrocher le statut de licorne à l'horizon 2027. Il est lauréat de la catégories Industrie 4.0.

Publications scientifiques

Spectrally shaped and pulse-by-pulse multiplexed multimode squeezed states of light. Une équipe du LKB créé un “cluster state” de 21 photons grâce à du multiplexage temporel et en fréquence. Cela étend le champ du possible dans le calcul quantique à base de photons.



Optimizing resource efficiencies for scalable full-stack quantum computers. Un papier qui décrit une approche d’optimisation des ressources d’un ordinateur quantique avec l’exemple des qubits supraconducteurs. Il s’intègre dans le cadre de la Quantum Energy Initiative lancée en août 2022 par Alexia Auffèves, Robert Whitney et Olivier Ezratty, qui vise à créer une approche systémique mondiale associant chercheurs et entreprises pour s’assurer de la sobriété énergétique des technologies quantiques.



Quantum Glasses, qui porte sur une variante de matière quantique, les verres quantiques.



Evaluating the Q-score of Quantum Annealers. Une évaluation des annealers D-Wave 2000Q et Advantage a permi d'obtenir des Q-score records de 70 et 140, soit bien plus que pour les gate-based QPUs existants.