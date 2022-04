Pasqal et Siemens, intrication de photons… L'actu du quantique en France cette semaine

Pasqal collabore avec Siemens pour développer des solutions de simulation multi-physiques à base de leurs simulateurs quantiques. A ce titre, ils collaborent avec des chercheurs de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni.



Publication dans Nature Photonics d’un papier sur la création d’intrication entre “photon numbers” (superposition de groupes de photons), nommé Photon-number entanglement generated by sequential excitation of a two-level atom de S. C. Wein, Pascale Senellart et al. Cette recherche associe le C2N de Palaiseau, la start-up Quandela, l’Institut Néel ainsi que des laboratoires de recherche au Canada et en Allemagne.



Version mise à jour et enrichie de la proposition d’initiative sur l’énergétique des technologies quantiques par Alexia Auffèves du CNRS Institut Néel de Grenoble. Il s’agit de créer une approche pluridisciplinaire associant thermodynamique classique et quantique, physique des qubits, modèles de bruit des qubits, électronique cryogénique et à basse température, codes de correction d’erreur, algorithmes et compilateurs pour déterminer les meilleurs architectures de montée à l’échelle des processeurs quantiques. Cette recherche transversale initiée sur les qubits solid-state est étendue à d’autres types de qubits comme les photons via des équipes de recherche associées.