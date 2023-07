Pasqal organisera un hackathon sur la transition énergétique en octobre et novembre 2023

Il y a 400 ans naissait Blaise Pascal. Le mathématicien et philosophe français sera mis à l’honneur d’un hackathon organisé du 5 octobre au 15 novembre 2023 par la start-up spécialiste de l’informatique quantique Pasqal et le cabinet Blaise Pascal Advisors.



Intitulé "The Blaise Pascal [re]generative quantum challenge", l'évènement rassemblera en ligne et à Clermont-Ferrand les meilleurs étudiants et chercheurs en physique quantique pour une compétition sur le thème de la transition énergétique.



Objectif annoncé : "identifier un cas d’usage lié à des questions environnementales, sociales, humaines ou économiques, et trouver une solution durable grâce à l’informatique quantique pour le résoudre". Les pré-inscriptions au hackathon sont ouvertes depuis ce 20 juillet et 50 000 euros seront répartis entre 50 projets sélectionnés.

"Apporter des réponses de grande échelle"

"Si le quantique nous permettra de tout faire plus vite, c’est aussi et avant tout un outil au service de la transition énergétique. En cela, il est essentiel d’investir dans son développement et de stimuler l’innovation dans ce domaine", a commenté Georges-Olivier Reymond, membre du jury du hackathon.



L’entrepreneur, qui a co-fondé avec le prix Nobel de physique Alain Aspect l’entreprise française Pasqal en 2019, sera épaulé dans ses choix face aux candidats par Florent Menegaux, président du groupe Michelin, Frédéric Magniez, directeur de recherche au CNRS, Etienne de Rocquigny, fondateur de Blaise Pascal Advisors, Kristel Michielsen, Fondatrice de EMBD, ainsi qu’Etienne Klein, directeur de recherche au CEA.



Que les compétiteurs sélectionnés optent pour travailler sur le domaine de la santé, de l’industrie ou de l’intelligence artificielle, l’enjeu sera de taille. Comme l’annonce Pasqal dans un communiqué, "le défi est de prouver que l’innovation scientifique et technique est capable d’apporter des réponses de grande échelle, dès maintenant".