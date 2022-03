Pasqal va explorer les cas d'usage du quantique dans l'énergie avec Aramco

Le développeur de processeurs quantiques français Pasqal poursuit sa stratégie partenariale. Il a signé un accord avec la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, pour collaborer sur les applications de l'informatique quantique dans le secteur de l'énergie. "Les objectifs comprennent l'accélération de la conception et du développement de modèles d'apprentissage automatique basés sur l'informatique quantique ainsi que l'identification et la progression d'autres cas d'usages de la technologie dans la chaîne de valeur de Saudi Aramco", indique un communiqué conjoint.



La technologie de Pasqal repose sur les atomes neutres. Parmi les applications possibles figurent "l'optimisation et la gestion des réseaux, la génération de réseaux de réaction et la programmation linéaire des raffineries".



"C'est une initiative très prometteuse pour Pasqal et une occasion parfaite pour nous de montrer non seulement au secteur de l'énergie, mais aussi au monde entier, ce que notre technologie peut faire", commente Georges-Olivier Reymond, CEO de Pasqal.



Pasqal a annoncé en janvier sa fusion avec le néerlandais Qu&Co, qui développe des algorithmes quantiques. Parmi les clients des deux sociétés figurent Johnson & Johnson, LG, Airbus, BMW Group, EDF, Thales, MBDA et Crédit Agricole CIB.



Autre pépite du quantique français, la start-up Alice & Bob a annoncé ce jeudi avoir levé 27 millions d'euros pour ses recherches, qui portent sur une technologie alternative à celle de Pasqal : le qubit supraconducteur.