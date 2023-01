Pasqal, Welcome to the jungle, Egerie… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Pasqal a levé 100 M€

Applications et technologies d’entreprise Concepteur d'ordinateurs quantiques.

Investisseurs : Temasek, European Innovation Council Fund, Wa'ed Ventures, Bpifrance Investissement, Quantonation Ventures, Daphni, Eni Next



Welcome To The Jungle a levé 46 M€

RH, Education

Plateforme de recherche d'emploi et de recrutement.

Investisseurs : Revaia, Xange, Bpifrance, Blisce, Cipio Partners, Groupe ADP, Kostogri



Egerie a levé 30 M€

Sécurité & Cybersécurité

Editeur de logiciels de pilotage de la cybersécurité pour entreprise.

Investisseur : Tikehau Ace Capital, Open CNP, Banque des Territoires, Tiin Capital



Oro a levé 13 M€

Applications et technologies d’entreprise Plateforme e-commerce B2B open source.

Investisseurs : Zubr Capital, Highland Europe



ProovStation a levé 10,4 M€

Transport

Scanner automobile utilisant l’intelligence artificielle pour évaluer les véhicules d'occasion.

Investisseurs : Supernova Invest, Otium Capital, Crédit Agricole Création



Oneleaf a levé 5,1 M€

Beauté, Santé

Application d’auto-hypnose.

Investisseurs : The Moon Venture, business angels



Evoliz a levé 3 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Logiciel de facturation et de pré-comptabilité pour TPE.

Investisseur : Odyssée Ventures



Origami Marketplace a levé 1,5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Marketplace pour produits de seconde main à destination des entreprises.

Investisseurs : Frst, Kima Ventures, Raise Ventures



Peek'in a levé 840 000€

Loisirs, Tourisme

Logiciel de gestion des objets trouvés pour les professionnels du tourisme.

Investisseurs : business angels



Ty-win a levé 700 000€

Loisirs, Tourisme

Plateforme BtoB d'offres de séjours touristiques en France.

Investisseurs : business angels



Cosmo Tech a levé un montant non communiqué

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel permettant de créer des jumeaux numériques d'activités d'entreprises.

Investisseur : Accenture Ventures



Siléane a levé un montant non communiqué

Distribution, Logistique, Retail

Constructeur de robots intelligents pour manutention.

Investisseurs : Siparex, Garibaldi Participations, European Innovation Council Fund





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.