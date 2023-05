Patient21 lève 100 millions d’euros pour ses solutions logicielles dédiées aux cliniques

La start-up allemande Patient21, qui combine une plateforme de soins de santé et 53 cliniques physiques, lève 100 millions d’euros en série C, – 70% de fonds propres et 30% de dette selon les informations obtenues par TechCrunch –, pour se développer à l’étranger. Le financement a été mené par la société israélienne de capital-risque Pitango et suivi par PICO Venture Partners, Bertelsmann Investments, Artian, Target Global, Piton Capital, ainsi que plusieurs investisseurs providentiels.

Pas de consultations à distance

Fondée à Berlin en 2019, la start-up a développé une plateforme numérique dédiée aux soins de santé. Celle-ci comprend une interface pour les patients qui permet la réservation de rendez-vous médicaux et leur facturation, ainsi qu’une application pour les médecins.

Cependant, elle n’offre pas d’option de soins de santé à distance comme son homologue français Doctolib ou l'américain Carbon Health. Patient21 oriente les patients vers la cinquantaine de cliniques que l’entreprise détient à travers l’Allemagne. Elle développe par ailleurs une suite logicielle destinée à la gestion des cabinets, qui automatise les tâches administratives les plus fastidieuses.

Quatrième fournisseur de soins dentaires en Allemagne

80% de ses établissements sont spécialisés en odontologie, ce qui fait de Patient21 le quatrième fournisseur allemand de soins dentaires par le nombre de cliniques exploitées. Le reste est réparti entre gynécologie et médecine généraliste.

L’entreprise, qui revendique plus de 180 000 visites de patients en 2022, assure, auprès du média américain, que ses établissements sont devenus rentables assez rapidement et que cela permet d’en déployer de nouveaux avec un minimum d’investissement en capital. Une pratique dénoncée dans le pays via une pétition adressée au ministre allemand de la Santé, qui déplore les pratiques de spéculation sur les cabinets médicaux.

Conquérir deux nouveaux marchés européens

Le nouveau financement obtenu par la société sera consacré à l’expansion de son modèle hybride à international. Son CEO a déclaré, toujours à TechCrunch, vouloir se lancer sur deux nouveaux marchés européens au cours des douze prochains mois, sans préciser lesquels.

Il entend par ailleurs poursuivre le développement de ses logiciels et a pour ambition, à l’avenir, de former des partenariats ou de gérer des cliniques sous la forme d’un modèle de franchises, en fournissant à chacune son offre d'applications.