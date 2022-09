Patreon réduit la voilure et ferme deux bureaux européens

L'entreprise américaine Patreon, qui opère une plateforme de financement par abonnement pour les artistes et créateurs indépendants, licencie 80 personnes, soit 17% de sa masse salariale. Jack Conte, musicien et fondateur, a annoncé la décision le 13 septembre. Conséquence de cette décision, deux des bureaux de Patreon en Europe vont fermer. Ils sont basés à Dublin (Irlande) et Berlin (Allemagne). Les locaux de Porto (Portugal) restent ouverts pour le moment.



Patreon n'est que la dernière société tech en date à réduire ses coûts de cette manière. Des géants américains aux start-up en tout genre, en passant par les fonds d'investissement, tout l'écosystème des nouvelles technologies ressent l'impact de la crise économique en cours.



Échec du développement européen

Comme nombre de ses pairs, Patreon présente ces mesures comme un retour à la sobriété. La plateforme avait cherché à doper sa croissance lors de la pandémie, mais les résultats n'ont visiblement pas été à la hauteur des moyens investis. Elle avait levé pour ce faire 155 millions de dollars, soulignant son désir d'accélérer son développement en Europe.



Pour rappel, Patreon permet aux créateurs de contenus (musiciens, illustrateurs, podcasteurs, vidéastes...) de publier leurs œuvres auprès d'un public d'abonnés gratuits ou payants afin de monétiser leur production directement auprès de leurs fans. La plateforme va recentrer ses efforts sur son produit (ingénieur, design, solutions proposées) pour "mieux répondre aux besoins des créateurs et de leurs mécènes."

Cybersécurité, RH, marketing parmi les coupes budgétaires

La première équipe touchée a été celle en charge de la sécurité informatique. Dès la semaine dernière, Emily Metcalfe faisait part sur les réseaux sociaux du licenciement des cinq personnes composant l'équipe (y compris elle), sans qu'un remplacement soit prévu. Jack Conte explique qu'il s'agit d'une décision séparée et prévue de longue date. Il dit vouloir redistribuer ces responsabilités au reste des ingénieurs "généralistes" de l'entreprise, s'appuyant en parallèle sur des expertises externes de façon ponctuelle.



Les autres licenciements sont au sein des équipes en charge des opérations, du recrutement, de la finance et d'autres fonctions de support interne. Le budget du marketing et des ventes est également revu à la baisse. La succursale de Berlin y était dédiée et ces coupes budgétaires expliquent sa fermeture.