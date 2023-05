Patrick Drahi est monté au capital de BT

L'opérateur britannique BT Group, qui a récemment annoncé la suppression de 55 000 postes d'ici 2030 pour redresser l'entreprise lourdement endettée, voit son premier actionnaire Altice UK monter à 24,5% du capital. Détenu par l'homme d'affaires français Patrick Drahi, propriétaire de SFR, Altice possédait déjà 18% de l'entreprise. L'opération, annoncée le 23 mai, s'élève à plus de 960 millions de livres (1,1 milliard d'euros).



Un rachat de BT n'est pas à l'ordre du jour, affirme Altice, mais l'actionnaire principal se rapproche de la barre des 30% qui l'obligerait à déclencher une OPA. Il soutiendrait par ailleurs la stratégie de BT et sa gouvernance, et ne postule pas à un siège au conseil d'administration.

Chez les opérateurs britanniques, un actionnariat très international

Patrick Drahi était entré chez BT en 2021. Le deuxième actionnaire du britannique, Deutsche Telekom, détient deux fois moins de parts. L'ex-British Telecom est en plein dans le chantier de fibrage du Royaume-Uni. La filiale chargée de ces opérations, Openreach, fait d'ailleurs partie des activités les plus dynamiques de l'opérateur, dont le bénéfice net avant impôts a diminué de 12% sur le dernier exercice. Une fois la couverture en fibre optique achevée, la rentabilité devrait augmenter.



Les grandes manœuvres ont repris dans le secteur des télécoms européens, le contexte économique étant propice à la consolidation. L'autre grand opérateur britannique, Vodafone, a récemment renforcé ses liens avec son actionnaire émirati e& (ex-Etisalat), qui a porté sa participation à 11% du capital en décembre 2022. Xavier Niel, le patron d'Iliad, est également actionnaire de Vodafone.