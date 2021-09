Payfit, OpenClassrooms, DNA Script… qui sont les futures licornes de la French Tech ?

Pour la quatrième année, les Trophées des Futures Licornes ont identifié des start-up technologiques prometteuses en France. Leurs perspectives de croissance et de valorisation pourraient les conduire au rang de licorne à horizon 2026. Les Trophées des Futures Licornes s'est tenu mardi 29 septembre 2021 et a retenu sept lauréats (dont une entreprise nommée deux fois).



1 400 dossiers

Depuis le lancement de ces trophées, ce sont une quinzaine de jeunes pousses qui ont été identifiées, dont Mirakl, Vestiaire Collective, Doctolib, Alan, Shift Technology, Mano Mano ou encore Believe, qui a réalisé son introduction en bourse cette année.



Pour participer à la sélection il faut avoir son siège social en France, avoir moins de 15 ans, avoir levé au moins 5 millions d'euros depuis sa création, être une entreprise indépendante non cotée, être dans l'un des cinq secteurs retenus par les Trophées (biotech et Medtech, e-commerce et services, green tech et mobilité, Industrie 4.0, SaaS, IA et Big Data) et être valorisée moins d'un milliard d'euros.



Près de 1 400 start-up ont déposé un dossier pour cette nouvelle édition et une cinquantaine d'entre-elles ont été particulièrement scrutées. Le jury est composé d'étudiants de l'emlyon business school ainsi que de personnalités économiques et politiques : Sabine Dandiguian, Mailys Ferrere, Delphine d’Amarzit, Diane Menville, Thuy-Diep Nguyen, Denis Ladegaillerie, Charles Beigbeder, Charles-Henri d’Auvigny, Jean-Pascal Brivady, Stéphane Villard, Laurent Saint Martin et Frédéric Cormerois.



Les futures licornes

DNA Script peut élaborer une séquence ADN personnalisée grâce à sa technologie de synthèse enzymatique qui a été intégrée dans une sorte d'imprimante moléculaire, baptisée "Synthax".

Ornikar, le service d'auto-école en ligne (pour le code et le permis de conduire), diversifie ses activités dans les assurances et l'achat de véhicule.

InnovaFeed est spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes à destination de l'alimentation animale et végétale .

Payfit est à l'origine d'un logiciel de numérisation des processus de paie et RH.

Scality, qui est basée entre Paris et San Francisco, est spécialisée dans le stockage intelligent et la gestion des données dans des environnements multi-cloud.

Scality, qui est basée entre Paris et San Francisco, est spécialisée dans le stockage intelligent et la gestion des données dans des environnements multi-cloud. Trophée ESG : InnovaFeed