PayPal lance une solution de financement pour les TPE-PME en France

PayPal lance ce mardi 9 mai une solution de financement pour les TPE-PME, baptisée PayPal Financement Pro. Il s'agit d'une offre de "revenue based financing" (RBF), un mode de financement destiné à financer la croissance des entreprises et qui repose sur ses flux de trésorerie prévisionnels. PayPal proposait déjà du RBF aux Etats-Unis depuis 2013, mais pas encore en France. La plateforme promet à ses clients d'obtenir ainsi des prêts "en quelques minutes".



Accessible uniquement aux clients des solutions de paiement PayPal, le montant empruntable est lié au chiffre d'affaires que l'entreprise réalise avec PayPal. Les remboursements, qui comprennent le capital et des frais fixes, sont déduits directement et automatiquement des recettes réalisées via Paypal, sur la base d'un taux de 10% à 30% par vente. Autrement dit, le client ne rembourse qu'au fur et à mesure qu'il est payé. Un remboursement minimum doit intervenir tous les 90 jours. Le montant maximum du crédit est plafonné à 130 000 euros pour les nouveaux clients, et 160 000 euros en cas de client régulier de la solution.



libre disposition des fonds

D'après un sondage réalisé par YouGov à la demande de PayPal, 57% des TPE-PME rencontrent des difficultés pour répondre aux exigences des banques lorsqu'elles sollicitent un emprunt. L'avantage du RBF est qu'il s'assimile davantage à une avance qu'à un prêt, et qu'il permet aux entreprises de maintenir inchangé leur ratio de solvabilité. C'est un mode de financement plus souple et plus réactif.



PayPal lance également Financement Pro aux Pays-Bas, après l'avoir mis à disposition au Royaume-Uni, en Allemagne (en 2018) et en Australie. La société affirme avoir accordé plus de 22 milliards de dollars dans le cadre de 1,1 million de prêts depuis que cette solution existe, dont 3,6 milliards de dollars et 230 000 prêts en Europe.



Plusieurs start-up françaises se sont positionnées sur ce marché, dont Silvr, qui a levé 130 millions d'euros en février dernier pour étendre ses services en Europe. Alors que généralement, dans le cadre du RBF pour les acteurs de l'e-commerce, le montant du crédit est réservé à des dépenses de marketing, PayPal permet à ses clients de se servir des fonds de la manière qu'ils le souhaitent.