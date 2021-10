PayPal pourrait racheter Pinterest pour 45 milliards de dollars

Les ambitions de PayPal sont claires. Le géant du paiement ambitionne de devenir la super app du quotidien. Dans sa quête, PayPal pourrait s'emparer du réseau social Pinterest. Les deux entreprises seraient actuellement en discussion sur une acquisition de Pinterest s'élevant à 45 milliards de dollars, comme le rapporte Bloomberg le 20 octobre 2021.



Pinterest a reçu une offre de PayPal à 70 dollars par action. Le spécialiste du paiement, cherche à capitaliser sur le cours de ses actions qui est relativement élevé en raison du boom des achats en ligne lié à la pandémie de Covid-19, explique Bloomberg Les deux entreprises ont refusé de commenter l'information auprès du titre de presse.



PayPal vise 750 millions d'utilisateurs actifs en 2025

Ce serait l'acquisition la plus importante réalisée par PayPal qui pour l'instant a déboursé un maximum de 4 milliards de dollars pour Honey Science en novembre 2019. Cette société a développé une extension de navigateur web qui permet de trouver facilement le coupon de réduction le plus avantageux.



Plus récemment, PayPal s'est offert le Japonais Paidy qui est spécialiste du paiement à crédit pour 2,7 milliards de dollars. Cette acquisition fait sens en raison du boom du paiement fractionné et de l'ambition de PayPal qui souhaite proposer une multitude de nouveaux services à ses utilisateurs allant des comptes épargnes à haut rendement, des services d'encaissement de chèques, des coupons d'achats et des capacités d'investissement en actions. En devenant une super app, PayPal souhaite que le nombre d'utilisateurs actifs sur sa plateforme passe de 403 millions à 750 millions d'ici la fin de l'année 2025.



Un ralentissement sur Pinterest

Pinterest est un réseau social de partage d'images utilisé par de nombreux utilisateurs comme source d'inspiration. Il est possible d'épingler des contenus et les ranger pas thèmes. Depuis quelques temps, la plateforme se tourne vers l'e-commerce que ce soit en ajoutant une fonctionnalité d'essayage de produits de beauté en réalité augmentée, en permettant aux utilisateurs de visualiser les stocks de produits disponibles des marques ou aux créateurs d'obtenir des commissions grâce aux liens d'affiliation et de collaborer avec des marques pour créer du contenu sponsorisé.



Pinterest est actuellement dans une situation compliquée. L'entreprise, qui a réalisé son IPO en 2019, a annoncé ce mois-ci le départ de son cofondateur Evan Sharp qui supervisait les équipes conception et produit. Il a été confronté à des accusations d'anciens employés selon lesquelles Pinterest a fait preuve de discrimination à l'égard des travailleuses, rappelle Bloomberg. Le début de la pandémie de Covid-19 a été bénéfique pour Pinterest qui a vu de nombreux annonceurs se tourner vers la plateforme en raison de son pivot vers l'e-commerce. Mais l'entreprise est actuellement confrontée à un ralentissement de l'utilisation de la plateforme post-pandémique.



Avec cette acquisition, PayPal ferait son entrée dans le monde de la publicité. Toutefois, le secteur de la publicité ciblée est chamboulé avec la fin annoncée des cookies tiers. A voir comment PayPal pourrait s'en sortir dans ce domaine.



PayPal vise les utilisateurs actifs de Pinterest ?

Cette acquisition fait surtout sens au vue de la transition de Pinterest vers l'e-commerce puisque PayPal est le chaînon facilitateur entre le commerçant et l'acheteur potentiel. Surtout, rappelle Bloomberg, Pinterest compte 380 millions d'utilisateurs actifs par mois qui utilisent l'application 37 fois par mois, contre 80 millions d'utilisateurs PayPal qui sont actifs 8 à 9 fois par mois. Avec cette acquisition, PayPal pourrait ainsi faire grimper rapidement son nombre d'utilisateurs et séduire de nouveaux utilisateurs. Une aubaine alors que le géant du paiement est bousculé par l'arrivée de très nombreux concurrents dont Square qui s'est offert Afterpay.