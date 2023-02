PayPal poursuit sa restructuration en licenciant 2000 personnes

L'unité de mesure des plans sociaux dans l'économie numérique américaine a de plus en plus tendance à s'exprimer en milliers. Le 31 janvier, c'est PayPal qui a annoncé son intention de licencier environ 2000 collaborateurs, soit 7% de ses effectifs mondiaux, dans les prochaines semaines.

Dans un communiqué, le PDG du groupe Dan Schulman explique que la restructuration opérée depuis un an a permis de réduire les coûts et de recentrer l'entreprise sur ses priorités stratégiques, mais que cela n'est pas suffisant compte tenu de "la situation macro-économique".

Une restructuration démarrée en 2022

PayPal a présenté des résultats en croissance au 3e trimestre, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 11% et du résultat opérationnel de 7% sur un an. Mais les dépenses progressent plus vite que les revenus, et les prévisions de l'entreprise pour 2023 ne sont pas optimistes, en raison de la pression sur le pouvoir d'achat qui va peser sur les dépenses des consommateurs.

En 2022, PayPal a engagé une opération de restructuration qui l'a déjà conduite à licencier du personnel aux États-Unis, dans l'espoir d'économiser 900 millions de dollars en 2022, et 1,3 milliard cette année. L'entreprise avait largement fait gonfler ses effectifs durant la pandémie.

Changement de stratégie

L'an dernier, le fonds activiste Elliott Investment Management a investi 2 milliards de dollars dans PayPal, devenant l'un de ses principaux actionnaires, ce qui s'accompagne généralement d'une stratégie d'augmentation de la rentabilité pour faire monter le cours de l'action, qui a perdu plus de 60% de sa valeur en 2022.

La nouvelle stratégie s'éloigne de la croissance par le nombre d'utilisateurs et vise désormais à inciter les clients existants à utiliser davantage son système de paiement. Avec succès, a priori. Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, le montant des paiements par compte actif a progressé de 10%, tandis que le nombre de comptes actifs augmentait de 1,4% à 432 millions.

En termes de produits, PayPal a placé ses priorités dans son application de paiement mobile Venmo, l'intégration de ses outils à l'écosystème Apple, et le déploiement de ses terminaux de paiement en point de vente physique (lancés en France en 2022).