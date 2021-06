PayPal revoit ses frais de transaction à la hausse pour les professionnels américains

PayPal revoit ses frais à la hausse pour les professionnels américains. La société a annoncé ce 18 juin, augmenter les frais pour certains de ses nouveaux produits, "afin de mieux aligner la tarification sur la valeur que les services et produits apportent". Ces changements prendront effet le 2 août.



Pour l'heure, ces hausses ne s'appliqueront qu'aux Etats-unis et ne concerneront que certains produits. Pour PayPal Checkout, Pay with Venmo, PayPal Credit, Pay in 4, PayPal Pay with Rewards, Checkout with crypto, le taux pour les transactions en ligne sera de 3,49 % soit une hausse de 0,491 dollar par transaction. Pour les transactions PayPal de plus de 10 dollars via Venmo ou QR code, le taux sera de 1,90 % soit 0,10 dollar en plus. Enfin pour les transactions de 10 dollars et moins, le taux sera de 2,40 %, soit une hausse de 0,05 dollar.



377 millions de comptes actifs

Pour justifier ces nouveaux tarifs, le spécialiste du paiement en ligne, très sollicité durant la pandémie et le boom des achats en ligne, indique être un véritable vecteur d'achat. Selon la société, les consommateurs sont près de trois fois plus susceptibles de compléter leur achat lorsque PayPal est disponible à la caisse. La société indique également que ses nouvelles solutions Buy Now et Pay Later ont entraîné une augmentation de 15 % du volume des paiements pour les entreprises.



Ces hausses de tarifs affecteront principalement les petites et moyennes entreprises. "Nous changeons les prix pour aider nos clients à comprendre encore plus clairement où nous apportons de la valeur", a déclaré Dan Leberman, vice-président de PayPal pour les petites et moyennes entreprises dans une interview accordée à Reuters. Pour les grands groupes, qui bénéficient de contrats particuliers et de tarification personnalisée, les tarifs resteront inchangés.



Paypal compte à ce jour 377 millions de comptes actifs, soit plus de deux fois plus qu'en 2015. La société n'a pour l'heure pas indiqué étendre ces hausses de prix à d'autres marchés. En parallèle de ces annonces, Paypal aurait réduit les frais de traitement de certaines transactions Visa et Mastercard, croit savoir Reuters.