PayPal s'offre le Japonais Paidy, spécialiste du paiement à crédit, pour 2,7 milliards de dollars

PayPal va acquérir l'entreprise japonaise Paidy pour environ 2,7 milliards de dollars, indique l'Américain le 7 septembre. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires. La jeune pousse conservera son nom et sa marque.



Cette opération va permettre à PayPal d'accélérer son déploiement et sa pénétration sur le marché des paiements au Japon. Un pays stratégique puisqu'il s'agit du troisième plus grand marché du commerce électronique au monde.



Six millions de comptes

Créé en 2008 à Tokyo, Paidy propose aux commerçants en ligne d'offrir le paiement à crédit et échelonné à leurs clients. Sa technologie propriétaire permet d'évaluer la solvabilité des clients, de souscrire des transactions et de garantir le paiement aux commerçants. La pépite revendique six millions de comptes. La tendance du paiement à crédit, où "buy now, pay later" (BNPL), a attiré des investisseurs prestigieux puisque la start-up a déjà levé près de 400 millions de dollars auprès de Goldman Sachs ou encore de Visa.



PayPal possède déjà un service de paiement fractionné lancé il y a quelques mois aux Etats-Unis, en Angleterre et en France. Elle a déjà été utilisée pour 3,5 milliards de dollars d'achats.



Le boom du paiement fractionné

Le recours au paiement fractionné et à crédit a explosé pendant la pandémie de Covid-19, qui a engendré une crise économique et de l'incertitude pour les ménages. Selon les données d'Adobe Analytics, l'adoption de ces services a triplé au début de cette année par rapport aux volumes d'avant la pandémie et est particulièrement populaire auprès des jeunes consommateurs.



Cet accord intervient après que Square se soit offert Afterpay, le spécialiste australien du paiement fractionné, pour 29 milliards de dollars. De son côté, le Suédoise Klarna a doublé sa valorisation en trois mois à 45,6 milliards de dollars après avoir reçu un investissement du Vision Fund 2 de SoftBank. En France, BNP Paribas s'est emparé de Floa, anciennement connu sous le nom de Banque Casino, pour un montant de 258 millions d'euros.