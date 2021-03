PayPal va acquérir la start-up Curv, spécialisée dans le stockage sécurisé des cryptomonnaies

PayPal a annoncé dans un communiqué son intention de racheter la start-up israélienne Curv spécialisée dans les cryptomonnaies. Les termes financiers de l'accord, qui devrait être finalisé au premier semestre 2021, n'ont pas été dévoilés.



Stocker des actifs numériques

La société Curv, dont le siège est situé à Tel Aviv, a été fondée en 2018 par Italy Malinger, son CEO, et Dan Yaldin, actuel CTO. Elle est spécialisée dans le stockage sécurisé d'actifs numériques grâce à sa technologie "multi-party computation" (MPC). En pratique, elle propose un service basé sur le cloud permettant d'accéder aux portefeuilles numériques sans avoir besoin d'un périphérique matériel.



Ce service s'adresse aux courtiers, aux gestionnaires de fonds d'actifs numériques et aux banques et fintechs. En novembre dernier, BNP Paribas a signé un partenariat avec la jeune pousse pour le transfert sécurisé d'actifs numériques.



PayPal accélère dans les cryptomonnaies

Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans un contexte bien particulier. En octobre dernier, le spécialiste du paiement en ligne a annoncé la prise en charge des cryptomonnaies sur son réseau de paiement. Ses clients, américains dans un premier temps, peuvent ainsi acheter, vendre et stocker des bitcoins et d'autres cryptomonnaie, ainsi que faire des achats chez les 26 millions de commerçants du réseau.



En janvier 2021, PayPal a également investi dans la start-up TaxBit qui aide les particuliers et les entreprises à faire le calcul et la déclaration de leurs impôts sur les opérations en cryptomonnaies. Il serait également en passe d'acquérir BitGo, une société qui exploite une plateforme de stockage d'actifs numériques. L'annonce officielle n'a pas encore eu lieu.