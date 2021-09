PayPlug lance un logiciel qui transforme un smartphone en terminal de paiement

Alors que Square vient d'annoncer son lancement en France, PayPlug, fintech française spécialisée dans les solutions de paiement pour les PME, annonce pour début octobre un nouveau système pour simplifier les transactions par carte bancaire. Il s'agit d'une application à télécharger, permettant de transformer un smartphone ou une tablette Android en terminal de paiement par carte bancaire. Nul besoin d'y brancher un élément matériel.



Un terminal de complément pour les points de vente

L'idée est de permettre par exemple aux vendeurs en magasin d'encaisser directement en rayon pour réduire l'attente aux caisses et améliorer l'expérience client. Le système peut également servir en cas de panne du terminal de paiement principal ou lors de l’ouverture d’une boutique éphémère. En attendant les certifications qui devraient arriver début 2022, les paiements seront dans un premier temps limités par le plafond du sans-contact. Ensuite, il sera possible d'entrer son code de CB sur le terminal.



Fondée en 2012, PayPlug a été rachetée par Natixis (groupe BPCE) en 2017. Elle compte 13 000 clients, dont 90% en France, et emploie 130 personnes. Sa solution est distribuée dans le réseau Caisse d'Epargne et Banque Populaire, mais ses autres partenaires réalisent la majorité de son chiffre d'affaires. La société est notamment partenaire d'environ 300 agences web, qui proposent sa solution de paiement au moment de la création d'un site e-commerce, et par les CMS e-commerce tels que Prestashop et Shopify. Un maillage local très développé qui lui permet de capter les prospects au bon moment.



Les magasins physiques, chasse gardée des banques

Si le marché des solutions de paiement en ligne commence à être encombré, celui des solutions omnicanales "full service" est encore très largement dominé par les banques. PayPlug est entré sur ce marché en 2019. "C'est un marché complètement nouveau, sur lequel de nombreux acteurs s'activent actuellement", nous indique Antoine Grimaud, co-fondateur et président de PayPlug.



Outre son ancrage local, la société profite aussi de l'intégration dans son produit du service d'une autre filiale de BPCE, Oney, qui propose des solutions de paiement en trois ou quatre fois. Un atout, à l'heure du boom du paiement fractionné.