Pelico, Dust Mobile, Virgil… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Pelico a levé 18,5 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Outil de gestion des opérations.

Investisseurs : 83North, Serena, business angels



Dust Mobile a levé 12 M€

Sécurité & Cybersécurité

Opérateur mobile de cyberdéfense.

Investisseurs : Fonds Innovation Défense, Tikehau Ace Capital, Omnes Capital



Virgil a levé 8 M€

Immobilier, Construction

Solution de co-investissement immobilier.

Investisseurs : Alven, LocalGlobe, Evolem, Global Founders Capital, business angels



Y-Brush a levé 6 M€

Beauté, Santé

Fabrication de brosse à dent électrique.

Investisseurs : French Tech Seed, Vivacto Developpement, CIC, BNP, Banque Populaire AURA, business angels



Audion a levé 6 M€

Marketing & Communication

Monétisation de contenus digitaux audio.

Investisseurs : Founders Future, Elevation Capital, business angels



Beeldi a levé 5,5 M€

Immobilier, Construction

Plateforme d’exploitation des données des bâtiments.

Investisseurs : MAIF Avenir, Citizen Capital, Starquest Capital



Telelogos a levé 5 M€

Immobilier, Construction

Éditeur de logiciel pour la digitalisation des entreprises.

Investisseurs : Crédit Mutuel Equity



Bellman a levé 3 M€

Immobilier, Construction

Syndicat de copropriété digital.

Investisseurs : Breega, Lakestar



Getinside a levé 1,6 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Outil de gestion des opérations.

Investisseurs : Founders Future, business angels



Matcha a levé 1,5 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Solutions de recueil et d’analyse de données à destination des commerçants de boissons alcoolisées.

Investisseurs : Karot Capital, business angels



AwesomePetCo a levé 500 000 €

Animaux

Coffrets cadeaux pour animaux.

Investisseurs : business angels



Loc’Hall a levé 400 000 €

Industrie du culturel, image et média

Plateforme de privatisation de lieux culturels et patrimoniaux.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.