Pennylane a levé 29,5 millions d'euros pour sa solution de gestion financière et comptable

La fintech Pennylane, qui propose une solution SaaS de gestion de la facturation, de la trésorerie et de la production comptable pour les TPE-PME et les experts comptables, a levé récemment 29,5 millions d'euros. Ce tour de table a été repéré par nos confrères des Echos, la start-up n'ayant pas communiqué sur le sujet.



La levée de fonds, qui correspond logiquement à sa série C, a été menée par le fonds DST Global, fondé par le milliardaire russe Yuri Milner. Pennylane avait déjà réussi à faire entrer à son capital en 2021 le grands fonds américain Sequoia, qui a également participé à la dernière levée de fonds et à celle de 2022.



Selon Les Echos, cette nouvelle opération valorise la société basée à Cherbourg 487 millions d'euros, soit 13% de plus que son précédent financement.

Acteur de la facturation électronique

La start-up revendique aujourd'hui 50 000 clients, grâce à ses partenariats avec les cabinets d'experts-comptables. Elle a lancé en septembre dernier une nouvelle fonctionnalité de compte pro, qui permet à ses clients de se connecter à une seule plateforme pour gérer à la fois leurs dépenses et leur comptabilité.



Pennylane se positionne par ailleurs sur le marché de la facturation électronique, dont la généralisation dans le cadre de la réforme de la loi Pacte est prévue pour juillet 2024, et qui va transformer l'activité des cabinets d'experts-comptables. À partir de cette date, toutes les entreprises devront avoir choisi une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre leurs données à l’administration.



Depuis le 1er mai, un service d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP), qui permettront aux entreprises de remplir leurs obligations, est ouvert à la DGFiP. Aucune plateforme n’est encore immatriculée. Pennylane a annoncé l'intention de demander l'agrément en déposant un dossier cet été.