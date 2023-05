Pennylane, Senef Soft, Lynxter… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Pennylane a levé 29,5 M€

Finance, Assurance

Logiciel réunissant un outil de production pour les experts-comptables et un outil de gestion financière pour les PME.

Investisseurs : Digital Sky Technologies, Sequoia Capital



Senef Soft a levé 6,5 M€

Services à la personne

Logiciel de gestion pour les secteurs des services à personnes, du nettoyage et de l'hôtellerie.

Investisseur : Isatis Capital



Lynxter a levé 4 M€

Immobilier, Construction

Fabricant d’imprimantes 3D industrielles.

Investisseurs : NACO, M Capital Partners, Groupe Etchart, IRDI Capital, Pyrénées Gascogne Développement, Herrikoa, business angels



Hosman a levé 3,5 M€

Immobilier, Construction

Agence immobilière en ligne à tarif fixe.

Investisseurs : Akiles, LBO France, NCI, UL Invest, business angels



Axeptio a levé 3,5 M€

Applications et technologies d’entreprise Logiciel de collecte de preuves de consentement sur les sites web.

Investisseurs : ISAI, Evolem, Ovni Capital



Maddie a levé 700,000€

Beauté, Santé

Plateforme de gestion d'agenda et création de site Internet pour les paramédicaux.

Investisseurs : business angels



Seekoya a levé 650,000€

RH, Education

Plateforme de micro-learning permettant de créer et diffuser des formations à destination de ses employés.

Investisseur : non communiqué



Boby a levé un montant non communiqué

Immobilier, Construction

Plateforme de gestion des tâches administratives dédiée au secteur du BTP.

Investisseurs : non communiqué





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.