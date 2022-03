PEPR quantique, myCryofirm, projet Girage… L'actu du quantique en France cette semaine

Démarrage effectif du PEPR quantique : le 4 mars, en présence de leurs PDG, le CNRS, le CEA et INRIA, ont organisé un séminaire présentant le contenu des projets du PEPR. Tout est carré et validé, la recherche commence!



La semaine a été particulièrement riche en ouverture de postes dans le quantique. On peut notamment citer Quandela, Alice & Bob ou LaTEQS parmis les organisations qui recrutent.



Nouveau record de froid pour myCryofirm. Cette entreprise française qui développe des cryostats pour les ordinateurs quantiques a atteint des températures de l'ordre du millikelvin. Il s'agit de la seconde entreprise française sur ce domaine avec Cryoconcept, qui a été racheté par Air Liquide il y a un an.



Dans le cadre du Projet Girafe, la marine nationale embarque des gravimètres quantiques en lien avec l'Onera et Muquans. Piloté par la DGA depuis plusieurs années, il s'agit de capteurs à base d’atomes froids. Ils sont désormais entrés en phase de déploiement.