PhotonVentures, un nouveau fonds dédié à l'industrie photonique européenne

Le fonds de capital-risque néerlandais spécialisé dans la deep tech PhotonVentures annonce avoir rassemblé 60 millions d'euros pour créer un nouveau véhicule d'investissement dédié à la photonique européenne. Financé en majeure partie par PhotonDelta, qui se définit comme un "hub européen de l'industrie photonique'" et dont est issu PhotonVentures, il investira en priorité en séries A.



L'objectif à terme est de réaliser un closing de 100 à 150 millions d'euros début 2024. Les tickets seront de 1 à 2,5 millions d'euros. Pour le moment, le portefeuille du fonds est composé d'entreprises basées aux Pays-Bas.

Les puces photoniques, une technologie d'avenir

L'objectif de PhotonDelta, fondé en 2014, est de construire un écosystème pour l'industrie photonique néerlandaise et européenne. L'une des applications de la photonique concerne les semi-conducteurs. Dans la photonique, l'information est transportée par les photons, alors qu'en microélectronique elle est transportée par les électrons.



Les puces photoniques sont prometteuses pour des applications dans l'informatique quantique (pour des ordinateurs fonctionnant à température ambiante) par exemple, la robotique, les véhicules autonomes (lidar…), la santé (biocapteurs), l'agriculture et les télécoms. Elles sont porteuses de meilleures performances en termes de rapidité de transfert d'information et de consommation énergétique. En avril 2022, PhotonDelta a bénéficié de 1,1 milliard d'euros de fonds publics issus du Fonds national pour la croissance néerlandais.