Pigment lève 65 millions d'euros pour sa suite logicielle de planification en entreprise

Le Français Pigment enchaîne les levées de fonds pour développer ses solutions de planification pour les entreprises. Après avoir collecté 25,9 millions de dollars en 2020 et 73 millions de dollars en 2021, la start-up annonce jeudi 29 septembre 2022 réaliser une levée de fonds de 65 millions d'euros. Cet apport financier est présenté comme une extension de sa série B réalisée auprès d'IVP et Meritech Capital. Pigment séduit avec sa solution de planification financière qui aide les entreprises à prendre des décisions éclairées.



Comprendre ce qui affecte l'activité

Avec sa suite logicielle, Pigment propose une solution aux entreprises désireuses de mieux comprendre les chiffres qui affectent leur activité. Le Français souhaite détrôner Excel avec une solution plus intuitive, visuelle et rapide qui regroupe les données relatives à la planification budgétaire, au RH, et aux services commerciale et marketing. Différents scénarios de croissance sont proposés et visualisables à l'aide de graphiques. Des fonctionnalités de modélisation et de simulation permettent d'établir des scénarios en temps réel et d'anticiper les effets d'une décision.



Pour plus de facilité, la suite logicielle s'intègre directement aux outils utilisés en entreprise – comme Salesforce, Netsuite, Workday et d'autres outils SaaS – pour récupérer l'ensemble des données. Les importations de données peuvent être programmées et automatisées. A l'occasion de cette levée Pigment ajoute proposer de nouvelles capacités de modélisation et de simulation qu'il est possible de mettre à jour en temps réel. Cela permet d'avoir une visibilité totale sur des scénarios complexes. Enfin, Pigment dévoile un connecteur de données bidirectionnel pour Google Sheets pour créer facilement des présentations adaptées.

Renforcer sa présence aux Etats-Unis

La start-up a été fondée en 2019 par Romain Niccoli, ancien CTO et cofondateur de Criteo, et Eléonore Crespo, ancienne analyste chez Google. Elle assure que son revenu a été multiplié par 5 en l'espace de six mois et son nombre de nouveaux clients par 10 en un an. Sa solution est utilisée par des entreprises comme Webhelp, Figma, Deliveroo, IDKIDS et ManoMano. La start-up a également noué des partenariats avec des sociétés de conseil en planification – comme Keyrus et MeltOne – afin de développer son activité.



Pigment assure s'être ancrée plus surement dans le marché international, et entend renforcer encore plus sa présence aux Etats-Unis. Elle souhaite également utiliser ces fonds pour développer sa plateforme notamment en vue de répondre aux besoins des grandes entreprises.



"Notre priorité numéro un est d'investir dans notre produit, nous voulons construire la plateforme de planification la plus puissante et la plus robuste du marché, détaille Éléonore Crespo, co-CEO de Pigment. Nous voulons ajouter davantage de connecteurs, de fonctionnalités d'entreprise et intégrer une sécurité de niveau entreprise dans chaque aspect de notre produit." Fort de ses 170 salariés, Pigment prévoir de réaliser une cinquantaine de recrutements dans les 12 prochains mois.