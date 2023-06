Pigment, Ringover, Carsup… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Pigment a levé 88 M€

Applications et technologies d’entreprise Plateforme de planification financière.

Investisseurs : ICONIQ Capital, Felix Capital, Meritech, IVP, FirstMark Capital



Ringover a levé 20 M€

Télécommunication

Opérateur télécom proposant une solution de communication unifiée aux PME.

Investisseurs : Orange Ventures, Bpifrance, Expedition Growth Capital



Carsup a levé 6 M€

Transport

Services de conciergerie pour voitures d’exception.

Investisseurs : business angels



Escape a levé 3,6 M€

Sécurité, Cybersécurité

Logiciel de sécurisation d’API.

Investisseurs : Iris, Frst Capital, Irregular Expressions, Tiny VC, Kima Ventures, business angels



Elba a levé 2,5 M€

Sécurité, Cybersécurité

Plateforme de sensibilisation aux risques cybers.

Investisseurs : XAnge, Kima Ventures, Uncorrelated Ventures, Plug and Play, Angel Invest, business angels



Syroco a levé 2,5 M€

Transport

Logiciel d'optimisation de l’efficacité opérationnelle et énergétique des navires commerciaux.

Investisseurs : business angels



Studio Paillette a levé 500 000€

Mode, Luxe

Plateforme de location de vêtements et d'accessoires.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.