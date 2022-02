Pinterest dévoile une fonctionnalité pour visualiser un meuble en réalité augmentée

Dans sa quête pour devenir un intermédiaire incontournable entre les marques et les consommateurs, Pinterest lance une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée. Il est désormais possible de visualiser le rendu d'un meuble dans une pièce. Cette fonctionnalité, "Try On For Home Decor", dévoilée le 31 janvier 2022, est une adaptation de la fonctionnalité Try On permettant aux utilisateurs de Pinterest, les "Pinners", d'essayer des produits de beauté (rouge à lèvres et fards à paupières) en réalité augmentée.



Bientôt disponible dans le monde entier

Avec Pinterest Lens, les Pinners peuvent placer virtuellement des articles de certains distributeurs dans leur intérieur grâce à la caméra. Ils peuvent ainsi visualiser comment rendra un fauteuil ou un meuble dans leur intérieur avant de l'acheter. Cette fonctionnalité concerne pour l'instant uniquement les distributeurs américains comme Crate & Barrel, CB2, Walmart, West Elm et Wayfair. Actuellement disponible aux Etats-Unis sur iOS et Android, Try On For Home Decor sera prochainement disponible dans le monde entier.



Cette fonctionnalité est la bienvenue pour une plateforme comme Pinterest sur laquelle les utilisateurs cherchent des inspirations et des idées. D'autant plus que, selon Pinterest, les utilisateurs sont 5 fois plus enclins à acheter sur des "Epingles" fonctionnant avec Try On que sur des "Epingles" classiques. La plateforme prévoit que Try On For Home Decor soit accessible pour plus de 80 000 Epingles, contre 14 000 pour les produits de beauté.



Les réseaux sociaux se tournent vers l'e-commerce

Ce type de fonctionnalité risque de se multiplier dans les années à venir. Et ce d'autant plus que l'e-commerce connaît un véritable boom avec la pandémie de Covid-19. "Depuis le début de la pandémie, nous voyons de plus en plus d'acheteurs avisés sur le plan numérique, a commenté Jeremy King, SVP of Engineering chez Pinterest. Des millions de personnes s'attendent désormais à profiter d’options mobiles et virtuelles pour essayer avant d'acheter. Ils s'attendent également à recevoir des recommandations personnalisées et à recueillir diverses informations dans leur processus de décision".



De manière générale, les réseaux sociaux se tournent tous vers le shopping en ligne et testent des fonctionnalités pour favoriser les achats via leur plateforme. Snap a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités allant dans ce sens. Instagram aussi s'est mis à la réalité augmentée, qui devrait continuer à prendre de l'ampleur dans l'e-commerce dans les années à venir.